Maahanmuuttajien potentiaali jää usein käyttämättä, kertoo OECD:n ja EU:n uusi raportti

Monissa maissa on onnistuttu kohentamaan maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä integroimista työelämään ja jokapäiväiseen arkeen, kertoo OECD:n ja Euroopan unionin yhteinen raportti.

Raportissa todetaan, että siirtolaiset tuovat mukanaan paljon potentiaalia, mutta paljon siitä jää käyttämättä, mikä vaikuttaa talouskasvuun ja yhteenkuuluvuuteen.

– Vielä on tehtävä paljon, jotta voidaan maksimoida maahanmuuttajien vielä hyödyntämätön potentiaali taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti vastaanottajamaissa, teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n pääsihteeri Angel Gurria sanoo tiedotteessa.

Raportin mukaan OECD-maissa maahanmuuttajamiesten työllisyys on kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin syntyperäisten miesten. Naiset sen sijaan työllistyvät hieman huonommin kuin vastaanottajamaassa syntyneet. Euroopassa suurimmat erot naisten työllisyydessä on Ranskassa, Belgiassa ja Hollannissa.

Vaikka korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osuus on kasvanut, siirtolaisten suhteellinen köyhyys on kuitenkin yleisempää kuin vuosikymmen sitten. Raportissa käy ilmi, että kuilu maahanmuuttajien ja maiden syntyperäisten asukkaiden välillä on kasvussa.

Noin 14 prosenttia ulkomailla syntyneistä kertoo kokeneensa syrjintää EU-maissa etnisyytensä, kansallisuutensa tai ihonvärinsä perusteella.

OECD:n ja EU:n raportissa on vertailtu maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä sopeutumista Euroopan unionissa ja OECD-maissa sekä valituissa G20-maissa. Vertailuissa käytettiin yli 70:tä mittaria, joilla tarkasteltiin integroitumista. Niihin kuuluivat muiden muassa työllisyys, koulutus, asuminen, terveys sekä yhteiskunnallinen osallistuminen.