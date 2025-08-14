Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

14.8.2025 10:30 ・ Päivitetty: 14.8.2025 10:30

Maahanmuuttovirasto: Myös gazalaisille turvapaikanhakijoille tehdään yksilöllinen harkinta-arvio – ”Virheellinen kuva prosessista”

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Maahanmuuttovirasto korostaa arvioineensa jo vuosi sitten, että Gazassa vallitsee äärimmäisen korkea mielivaltaisen väkivallan taso.

Maahanmuuttovirasto sanoo tiedotteessaan, että Gazan palestiinalaiset eivät saa automaattisesti turvapaikkaa Suomesta. Virasto ottaa asiaan kantaa sen jälkeen, kun Iltalehti uutisoi aiheesta ja sisäministeri Mari Rantanen (ps.) arvosteli viraston linjaa sosiaalisessa mediassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Iltalehti kertoi keskiviikkona, että Maahanmuuttoviraston tuoreen ohjeistuksen mukaan kaikki gazalaiset olisivat oikeutettuja turvapaikkaan Suomessa. Lehti sai ohjeistuksen ja muistion tietopyynnöllä.

-  Ohjeistus koskee Gazasta tulevia turvapaikanhakijoita ja se ohjaa myöntämään heille turvapaikan tuoreen maatiedon valossa, muistiossa lukee Iltalehden mukaan.

Lehden mukaan asiakirjoissa todetaan, että Israel on vainoa harjoittava taho ja että gazalaisilla voi perustellusti katsoa olevan aihetta pelätä vainotuksi joutumista.

Sisäministeri Mari Rantanen otti linjaukseen torstaina kantaa uutisoinnin perusteella ja näki ohjeessa ”valtavia riskejä”.

-  Eilisen uutisen mukaan Migrissä olisi linjattu, että kaikki gazalaiset saisivat turvapaikan. Kyse on viraston linjauksesta, joka ei ole käynyt pöydälläni. Henkilökohtaisesti ajattelen, että linjaan liittyy valtavia riskejä Hamasin terroristien takia, Rantanen kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

MAAHANMUUTTOVIRASTO sanoo nyt tiedotteessa, että kyseinen ohje antaa virheellisen kuvan turvapaikkaprosessin kokonaisuudesta, kun sitä esitetään ja tulkitaan yksittäisenä.

Lisää aiheesta

Kansanedustaja: Suomen on osallistuttava gazalaisten potilaiden evakuointiin ja hoitamiseen suomalaisissa sairaaloissa

Virasto korostaa, että turvapaikkaprosessiin liittyy muitakin ohjeistuksia ja siinä tehdään aina myös yksilöllinen harkinta. Muissa ohjeissa käsitellään esimerkiksi sitä, miten konfliktialueelta saapuvan hakijan käsittelyssä huomioidaan terroristijärjestön jäsenyys tai kytkös järjestöön.

Maahanmuuttoviraston mukaan turvapaikkajärjestelmä ei mahdollista terroristiksi tunnistetulle henkilölle mahdollisuutta saada turvapaikkaa.

Turvapaikkaprosessissa tulijoiden henkilöllisyys selvitetään ja virasto tutkii esimerkiksi viitteitä siitä, että henkilö olisi syyllistynyt vakaviin kansainvälisiin rikoksiin, muihin törkeisiin rikoksiin tai terroristiseen toimintaan.

-  Pahoittelen aiheutunutta tilannetta, yksittäisen epäselvästi muotoillun ohjeen perusteella voi saada turvapaikkaprosessin kokonaisuudesta väärän kuvan Gazan tapauksessa, sanoo ohjeistuksesta vastaava oikeuspalveluyksikön johtaja Johanna Waal tiedotteessa.

Maahanmuuttovirasto kuitenkin toteaa, että se on jo noin vuosi sitten arvioinut, että Gazassa vallitsee äärimmäisen korkea mielivaltaisen väkivallan taso. Viraston mukaan Suomeen on tullut lokakuun 2023 jälkeen erittäin vähän palestiinalaisia turvapaikanhakijoita, yhteensä alle 40 ihmistä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

14.8.2025 07:44

Kansanedustaja: Suomen on osallistuttava gazalaisten potilaiden evakuointiin ja hoitamiseen suomalaisissa sairaaloissa

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Alaja

Mielipiteet
12.8.2025
Näin oikeisto kaappasi pohjoismaisuuden
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
12.8.2025
Purran ajama kotoutumiskorvauksen poisto ajaisi ahtaalle kunnissa – ”Ehdotus tulee pahaan saumaan”
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
12.8.2025
Flow-viikonloppu pähkinänkuoressa: Portishead-Gibbons tarjosi festivaalin huippuhetken varttuneempaan makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU