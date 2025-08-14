Maahanmuuttovirasto: Myös gazalaisille turvapaikanhakijoille tehdään yksilöllinen harkinta-arvio – ”Virheellinen kuva prosessista”

Maahanmuuttovirasto sanoo tiedotteessaan, että Gazan palestiinalaiset eivät saa automaattisesti turvapaikkaa Suomesta. Virasto ottaa asiaan kantaa sen jälkeen, kun Iltalehti uutisoi aiheesta ja sisäministeri Mari Rantanen (ps.) arvosteli viraston linjaa sosiaalisessa mediassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iltalehti kertoi keskiviikkona, että Maahanmuuttoviraston tuoreen ohjeistuksen mukaan kaikki gazalaiset olisivat oikeutettuja turvapaikkaan Suomessa. Lehti sai ohjeistuksen ja muistion tietopyynnöllä.

- Ohjeistus koskee Gazasta tulevia turvapaikanhakijoita ja se ohjaa myöntämään heille turvapaikan tuoreen maatiedon valossa, muistiossa lukee Iltalehden mukaan.

Lehden mukaan asiakirjoissa todetaan, että Israel on vainoa harjoittava taho ja että gazalaisilla voi perustellusti katsoa olevan aihetta pelätä vainotuksi joutumista.

Sisäministeri Mari Rantanen otti linjaukseen torstaina kantaa uutisoinnin perusteella ja näki ohjeessa ”valtavia riskejä”.

- Eilisen uutisen mukaan Migrissä olisi linjattu, että kaikki gazalaiset saisivat turvapaikan. Kyse on viraston linjauksesta, joka ei ole käynyt pöydälläni. Henkilökohtaisesti ajattelen, että linjaan liittyy valtavia riskejä Hamasin terroristien takia, Rantanen kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

MAAHANMUUTTOVIRASTO sanoo nyt tiedotteessa, että kyseinen ohje antaa virheellisen kuvan turvapaikkaprosessin kokonaisuudesta, kun sitä esitetään ja tulkitaan yksittäisenä.

Virasto korostaa, että turvapaikkaprosessiin liittyy muitakin ohjeistuksia ja siinä tehdään aina myös yksilöllinen harkinta. Muissa ohjeissa käsitellään esimerkiksi sitä, miten konfliktialueelta saapuvan hakijan käsittelyssä huomioidaan terroristijärjestön jäsenyys tai kytkös järjestöön.

Maahanmuuttoviraston mukaan turvapaikkajärjestelmä ei mahdollista terroristiksi tunnistetulle henkilölle mahdollisuutta saada turvapaikkaa.

Turvapaikkaprosessissa tulijoiden henkilöllisyys selvitetään ja virasto tutkii esimerkiksi viitteitä siitä, että henkilö olisi syyllistynyt vakaviin kansainvälisiin rikoksiin, muihin törkeisiin rikoksiin tai terroristiseen toimintaan.

- Pahoittelen aiheutunutta tilannetta, yksittäisen epäselvästi muotoillun ohjeen perusteella voi saada turvapaikkaprosessin kokonaisuudesta väärän kuvan Gazan tapauksessa, sanoo ohjeistuksesta vastaava oikeuspalveluyksikön johtaja Johanna Waal tiedotteessa.

Maahanmuuttovirasto kuitenkin toteaa, että se on jo noin vuosi sitten arvioinut, että Gazassa vallitsee äärimmäisen korkea mielivaltaisen väkivallan taso. Viraston mukaan Suomeen on tullut lokakuun 2023 jälkeen erittäin vähän palestiinalaisia turvapaikanhakijoita, yhteensä alle 40 ihmistä.