31.10.2025 12:45 ・ Päivitetty: 31.10.2025 12:45

Maarianhaminaan tulossa uusi telakka – tarjoaa korjauspalveluja saaristoliikenteelle

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Monet saaristossa liikennöivät alukset ovat liian suuria pienemmille telakoille, mutta liian pieniä suurille telakkakomplekseille.

Suomeen aiotaan lähiaikoina perustaa ensimmäinen uusi telakka yli 30 vuoteen, kertovat Ahvenanmaan maakuntahallitus ja Finferries-konserniin kuuluva Suomen Saaristovarustamo tiedotteessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Osapuolet ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen uuden telakkayhtiön, AxYardsin perustamisesta.

Uudelle yhtiölle aiotaan rakentaa 110 metriä pitkä ja 20 metriä leveä telakka-allas Maarianhaminan Möckelön alueelle. Tulevan korjaustelakan on määrä tarjota palveluja Suomen saaristoliikenteen tarpeisiin.

TAVOITE on, että AxYards on toiminnassa ja kykenevä ottamaan ensimmäiset alukset telakalle vuoden 2027 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Telakkayhtiön perustamisen tavoitteena on vahvistaa saaristoliikenteen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta tarjoamalla luotettavaa ja modernia telakkakapasiteettia yhteysaluksille, lautoille ja muille vastaavan kokoisille aluksille.

-  Meillä on toistuvasti ollut haasteita varmistaa riittävä telakointikapasiteetti juuri silloin, kun sitä eniten tarvitaan. AxYardsin tarkoitus on vastata tähän tarpeeseen – rakentaa oma, kestävä ja ennakoitava ratkaisu, joka palvelee sekä Finferriesin että Ahvenanmaan saaristoliikenteen tarpeita, sanoo Finferriesin toimitusjohtaja Håkan Fagerström tiedotteessa.

SUUNNITTEILLA oleva korjaustelakka on kokoluokkaa, josta markkinoilla on kasvavaa kysyntää. Monet Suomen ja Ahvenanmaan saaristossa liikennöivät alukset ovat liian suuria pienemmille telakoille, mutta liian pieniä suurille telakkakomplekseille. Tarkoitus on tarjota palveluita myös muille varustamoille ja merialan toimijoille.

Hankkeen toteutumisen ehtona on, että telakkatoiminnan pitkäjänteinen toimintasuunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja kannattava. Lisäksi suunnitelmista tehdään ympäristövaikutusten arviointi.

-  Kyse on suuresta, mutta realistisesta askeleesta. Jos onnistumme, AxYardsista voi tulla tärkeä palanen paitsi saaristoliikenteen huoltovarmuutta myös suomalaisten korjaustelakoiden uutta aikakautta, Fagerström visioi.

