Ulkomaat

24.9.2025 05:52 ・ Päivitetty: 24.9.2025 05:52

Macron: YK:ta ja kansainvälistä järjestystä arvostelevat ne, jotka haluavat harvainvaltaa

LEHTIKUVA / AFP / JEANNE ACCORSINI
Puheessaan Macron perusteli myös diplomaattisia toimiaan Ukrainan tukemiseksi sekä Ranskan päätöstä tunnustaa Palestiinan valtio.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on puolustanut YK:ssa pitämässään puheenvuorossa nykyistä maailmanjärjestystä. Macron esitti kommenttinsa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli arvostellut YK:ta omassa puheenvuorossaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Macronin mukaan YK:ta ankarimmin arvostelevat ovat niitä, jotka haluavat muuttaa pelisääntöjä kasvattaakseen omaa valtaansa.

Macron varoitti lisäksi, että vahvimman eloonjäämisestä ei tulisi muodostua kansainvälisen politiikan kulmakiveä. Hänen mukaansa tällainen kehityskulku tarkoittaisi sitä, että harvalukuisen joukon itsekkyys voittaisi.

-  Maailman monimutkaisuus ei ole syy heittää pyyhettä kehään periaatteidemme ja tavoitteidemme osalta — meidän on nyt enemmän kuin koskaan palautettava 80 vuotta sitten vallinnut yhteistyön henki, Macron sanoi viitaten oletettavasti YK:n perustamisvuoteen.

Puheessaan Macron perusteli myös diplomaattisia toimiaan Ukrainan tukemiseksi sekä Ranskan päätöstä tunnustaa Palestiinan valtio.

TRUMP piti tiistaina YK:n yleiskokouksessa erikoisen ja polveilevan puheen, joka venyi lähes tunnin mittaiseksi. Kunkin johtajan puheelle on varattu kokouksessa aikaa 15 minuuttia.

Oman hallintonsa saavutusten ja Yhdysvaltain nykytilan kehumisen jälkeen Trump alkoi moittia suorin sanoin YK:ta. Trump kokee, ettei järjestö ole tarjonnut hänelle apua, vaikka yhdysvaltalaispresidentti on omien sanojensa mukaan välittänyt ennennäkemättömästi rauhan jo ”seitsemään sotaan”.

Maailmanjärjestön väitettyyn syntilistaan Trump luki myös ilmastonmuutoksen vastaiset toimet ja laittoman muuttoliikkeen edistämisen maailmassa. Nämä kaksi teemaa saivat puheessa huomattavasti enemmän huomiota kuin esimerkiksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa tai Israelin toimet Gazassa.

MYÖHEMMIN tiistaina Trump sanoi sosiaalisen median Truth Social -alustallaan uskovansa, että EU:n ja sotilasliitto Naton avulla Ukraina voi saada takaisin kaikki Venäjälle menettämänsä alueet. Trump arveli lisäksi, että Ukraina voi mennä tätäkin pidemmälle.

Tekstistä ei selvinnyt, mitä presidentti tällä tarkoitti.

Macron pidättäytyi omassa puheessaan kehumasta Trumpia tämän nähtävän suunnanmuutoksen jälkeen.

-  Suhtaudun myönteisesti siihen, että Yhdysvaltain presidentti uskoo Ukrainan kykyihin, Macron sanoi.

