Stubb: Vain Venäjä haluaa sotaa – YK:n turvallisuusneuvosto on epäonnistunut

Presidentti Alexander Stubbin mukaan YK:n turvallisuusneuvosto on epäonnistunut tehtävässään. Stubb piti New Yorkissa varhain keskiviikkona Suomen aikaa turvallisuusneuvostolle puheen, joka käsitteli Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

- Neuvostolle annettiin ensisijainen vastuu ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Mielestäni voimme turvallisesti sanoa, että olemme epäonnistuneet siinä, Stubb sanoi turvallisuusneuvostolle.

- Tavalliset ukrainalaiset siviilit ja itse asiassa venäläisetkin maksavat korkean hinnan tästä.

Puheesta on uutisoinut Suomessa aiemmin ainakin Ilta-Sanomat, joka on myös jakanut videon tilaisuudesta. Stubb sanoi puhuvansa turvallisuusneuvostolle kaikkien Pohjoismaiden puolesta.

Stubbin mukaan turvallisuusneuvostolla on ollut Ukraina asialistallaan 11 viime vuoden ajan, mutta neuvosto on saanut tuona aikana varsin vähän aikaan.

- Samaan aikaan on varsin selvää, että YK:n yleiskokous on useita eri kertoja ylivoimaisesti tuominnut Venäjän hyökkäyksen, hän sanoi.

STUBB kertoi kuulevansa varsin usein puhetta siitä, että sodan juurisyyt tulisi poistaa. Hän viitannee tällä Venäjän omassa propagandassaan toistelemiin syihin, joilla maa on perustellut hyökkäystään Ukrainaan.

Venäjä on viitannut niin sanotuilla juurisyillä tavallisesti muun muassa haluun estää sotilasliitto Naton laajentuminen itään ja pysäyttää Ukrainan geopoliittinen suuntautuminen länttä kohti.

Stubb on Venäjän kanssa eri mieltä sotaan johtaneista syistä.

- Juurisyy on hyvin yksinkertainen. Juurisyy on se, että Venäjä ei noudata YK:n peruskirjaa. Asia on juurikin niin yksinkertainen. (Venäjä) pyrkii rikkomaan Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta, Stubb sanoi turvallisuusneuvostolle.

Stubbin mukaan YK:n peruskirjan monenkeskistä yhteistyötä tukevat periaatteet ovat yleismaailmallisia, ja jokainen maa on itse päättänyt ylläpitää niitä liittyessään YK:hon.

Presidentti kertoi lisäksi, että voimankäytön kieltäminen, valtioiden välinen tasa-arvo ja alueellinen koskemattomuus ovat perustavanlaatuisia asioita kaikkien rinnakkaiselolle.

- Venäjän federaatio rikkoo näitä sääntöjä päivittäin Ukrainassa, hän lisäsi.

RAJOJEN muuttamisen salliminen voimankäytön kautta asettaisi Stubbin mukaan ennakkotapauksen, jolla olisi globaaleja seuraamuksia.

- Rajoja ei voi liikutella väkivalloin. Herson, Zaporizhzhja, Donetsk, Luhansk, Krim ja Sevastopol kuuluvat Ukrainalle, Stubb listasi puheessaan.

Hän muistutti, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on toistuvasti vaatinut aselepoa ja Moskovan vastaus on ollut lähettää Ukrainaan lisää ohjuksia ja lennokkeja.

- Viestini venäläiskollegoilleni tämän pöydän ympärillä on se, että on aika puhua rauhasta. Liian monia ihmisiä kuolee tämän konfliktin seurauksena.

Stubb sanoi uskovansa, että tiistai voisi olla käännekohta monista syistä. Yksi näistä on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viesti Truth Social -viestipalvelussaan.

Trump sanoi tiistaisessa viestissään uskovansa, että EU:n ja sotilasliitto Naton avulla Ukraina voi saada takaisin kaikki Venäjälle menettämänsä alueet. Trump arveli lisäksi, että Ukraina voi mennä tätäkin pidemmälle, mutta tekstistä ei selvinnyt, mitä hän tällä tarkoitti.

Stubb ei katso Trumpin viestin jättäneen yhtään tilaa tulkinnoille. Hänestä kyseessä oli selkeä viesti siitä, että on aika päättää sota Ukrainassa. Stubb peräänkuuluttaa lisäksi, että sotaa suorasti tai epäsuorasti tukevat valtiot lopettaisivat toimensa.

PRESIDENTTI korosti, että turvallisuusneuvoston jäsenyys tuo mukanaan valtaa, mutta myös vastuuta.

- Pyydän, käyttäkää tuota valtaanne pysäyttääksenne tappaminen ja pohjustaaksenne tietä oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan Ukrainassa, Stubb peräänkuulutti.

Ratkaisu tilanteeseen on presidentin mukaan kaksivaiheinen ja yksinkertainen. Ensimmäinen vaihe on aselepo.

- Ukraina on hyväksynyt sen, Yhdysvallat on ehdottanut sitä, Eurooppa tukee sitä. On vain yksi maa, joka ei halua aselepoa, ja se on Venäjä, Stubb sanoi.

Toinen vaihe ovat rauhanneuvottelut, jotka ovat Stubbin mukaan ainoa tapa päästä pois tästä tilanteesta.

- On meidän intresseissämme taata, että rauha on kestävä eikä siitä hairahduta uudelleen, Stubb sanoi.

Puheensa päätteeksi Stubb lainasi presidentti Martti Ahtisaaren sanoja: ”Sen, minkä ihminen aloittaa, hän voi myös lopettaa.”

- Pyydän, lopettakaa tämä sota, Stubb lisäsi.