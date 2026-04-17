17.4.2026 09:21 ・ Päivitetty: 17.4.2026 09:21
Magyar: Orbanin väistyvä hallinto peittelee jälkiään ja tuhoaa asiakirjoja
Unkarin vaalivoittaja Péter Magyar kertoo saaneensa enenevissä määrin ilmoituksia laajamittaisesta asiakirjojen tuhoamisesta muun muassa eri ministeriöistä.
Parlamenttivaalit vastikään voittaneen Tisza-puolueen johtaja Magyar kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.
- Saamme enenevissä määrin ilmoituksia laajamittaisesta asiakirjojen tuhoamisesta eri ministeriöistä, niiden alaisissa instituutioista sekä Fidesz-puoluetta lähellä olevista yrityksistä, Magyar kirjoittaa.
Pääministeri Viktor Orbanin ja hänen Fidesz-puolueensa pitkä valtakausi päättyi kirvelevään vaalitappioon sunnuntain vaaleissa.
Aiemmin tällä viikolla Magyar syytti lähteidensä pohjalta Unkarin väistyvää ulkoministeriä Peter Szijjartoa siitä, että ulkoministeriössä silputaan Venäjä-pakotteisiin liittyviä asiakirjoja.
