17.4.2026 09:21 ・ Päivitetty: 17.4.2026 09:21

Magyar: Orbanin väistyvä hallinto peittelee jälkiään ja tuhoaa asiakirjoja

ATTILA KISBENEDEK / AFP / LEHTIKUVA
Vaalivoittaja Peter Magyarin mukaan Unkarin ulkoministeriössä on silputtu muun muassa Venäjään liittyviä dokumentteja.

Unkarin vaalivoittaja Péter Magyar kertoo saaneensa enenevissä määrin ilmoituksia laajamittaisesta asiakirjojen tuhoamisesta muun muassa eri ministeriöistä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Parlamenttivaalit vastikään voittaneen Tisza-puolueen johtaja Magyar kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

- Saamme enenevissä määrin ilmoituksia laajamittaisesta asiakirjojen tuhoamisesta eri ministeriöistä, niiden alaisissa instituutioista sekä Fidesz-puoluetta lähellä olevista yrityksistä, Magyar kirjoittaa.

Pääministeri Viktor Orbanin ja hänen Fidesz-puolueensa pitkä valtakausi päättyi kirvelevään vaalitappioon sunnuntain vaaleissa.

Aiemmin tällä viikolla Magyar syytti lähteidensä pohjalta Unkarin väistyvää ulkoministeriä Peter Szijjartoa siitä, että ulkoministeriössä silputaan Venäjä-pakotteisiin liittyviä asiakirjoja.

