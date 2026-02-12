Mäkynen: Puoluekokous päättää, linjaako SDP tulevaisuutta vai hallinnoiko vain seuraavaa vaalikautta

Suomi on käännekohdassa. Maailma ympärillä on sekaisin ja kotimaassa yksi historiamme epäsuosituimmista hallituksista tekee politiikkaa, jota suomalaisten suuri enemmistö ei kannata. Kysymys kuuluu, kuka johtaa Suomea uuteen aikaan ja millä eväillä. Matias Mäkynen SDP:n varapuheenjohtaja, Vaasa

Talouskasvu ja työllisyys on saatava kasvuun. Ilmasto- ja luonnonsuojelutoimia on tehtävä paljon lisää Suomen omien tavoitteiden täyttämiseksi. Ihmisten luottamus julkisiin palveluihin on palautettava parantamalla palveluiden laatua.

Työmarkkinoilla on vähennettävä ihmisten kokemaa epävarmuutta ja tasattava puntteja neuvottelupöydissä. Köyhyys ja asunnottomuus on käännettävä laskuun.

Suomalaiset odottavat, että SDP pystyy tähän kaikkeen. Orpon hallituksen karmean perinnön jäljiltä työtä on useammaksi vaalikaudeksi.

PUOLUEKOKOUS on SDP:n korkein päättävä elin. Se valitsee puolueelle johdon ja päättää, millaista linjaa johto ja eduskuntaryhmä noudattavat politiikassaan. Toukokuun lopulla Tampereella pidettävä puoluekokous määrittääkin, miten SDP tulevina vuosina asettaa tavoitteensa ja lähtee muuttamaan Suomen suuntaa.

Poliittinen linja on tärkein osa puoluekokousta. Linja herättää selvästi myös kiinnostusta. Kevään puoluekokoukselle tehtiin ennätysmäärä aloitteita. Noin 550 aloitetta on kaksinkertainen määrä totuttuun verrattuna.

Aloitteiden rinnalla käsitellään poliittinen ohjelma, jonka muutosesitykset osastot jättivät viime sunnuntaihin mennessä.

Päättäessään aloitevastauksista ja poliittisesta ohjelmasta puoluekokouksen on ratkaistava, mille aikajänteelle se puolueen linjaa muodostaa. Perinteisesti puoluekokous on ollut SDP:n rohkea eteenpäin viejä, joka tähtää useita vaalikausia pidemmälle tulevaisuuteen.

Puoluehallitus antaa puoluekokoukselle esitykset aloitevastauksista ja poliittisesta ohjelmasta. Puoluehallituksen aloitekäsittely on kirjoitettaessa vielä kesken ja poliittisen ohjelman muutosesityksiä emme ole vielä nähneet.

YLEISESTI puoluehallituksen vastauslinjasta voi jo päätellä, että olemme tällä kertaa valinneet päätösesitysten aikajänteeksi tavallista lyhyemmän jakson ja maltillisemman linjan.

Vastauksissa painottuvat julkisen talouden rajoitteet tulevalla vaalikaudella eikä julkiseen talouteen lisämenoja aiheuttavia linjauksia ole juuri tehty.

Linjaako SDP rohkeita tulevaisuustavoitteita vai keskitymmekö tulevan vaalikauden hallinnointiin?

Puoluekokousedustajien on harkittava, kuinka rohkeana ne haluavat puolueen suuntaavan tulevaisuuteen. Linjaako SDP rohkeita tulevaisuustavoitteita vai keskitymmekö tulevan vaalikauden hallinnointiin?

Kysymyksen voi asettaa myös niin, näkeekö puoluekokous roolinsa olevan liikkeen suunnan osoittaminen vai eduskuntaryhmän lyhyemmän aikavälin työn tukeminen.

Itse olen aina sitä mieltä, että SDP on parhaimmillaan, kun se on rohkeimmillaan.

Kirjoittaja on SDP:n varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Vaasasta.