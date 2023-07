Marin perussuomalaisista: ”Mikään puolueesta esiin tullut ei ole uutta tai yllättävää”

SDP:n puheenjohtajan Sanna Marinin mukaan mikään perussuomalaisista viime viikkoina esiin tullut ei ole ollut uutta tai yllättävää. DEMOKRAATTI Demokraatti

Marin muistuttaa Twitterissä, kuinka SDP kertoi ennen vaaleja, ettei menisi hallitukseen perussuomalaisten kanssa, koska ”ihmiskäsityksemme, arvomme ja tavoitteemme ovat liian kaukana toisistaan”.

– Tätä paheksuttiin. Ehkä nyt ymmärrystä on enemmän.

Marin kirjoitti Twitteriin hetki sen jälkeen, kun valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) tviittasi pyytävänsä anteeksi 15 vuoden takaisia ”typeriä somekommentteja” ja niistä ”ymmärrettävästi aiheutunutta haittaa ja mielipahaa”.

Edellisen hallituksen pääministeri Marin vaati, että hallituksen on irtisanouduttava suoraan ja yksiselitteisesti rasismista, vihapuheesta ja väkivallasta.

– Jokainen ihminen on arvokas ja ihmisarvo on jakamaton. Jokaisella on oikeus elää turvassa taustastaan riippumatta.