Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

11.12.2025 14:25 ・ Päivitetty: 11.12.2025 14:25

Matias Mäkyseltä kova syytös Orpon hallitukselle

iStock

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen arvostelee hallitusta raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskin lisäämisestä.

Demokraatti

Demokraatti

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sai valmiiksi mietintönsä julkisuudessa potkulaiksi ristitystä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseen tähtäävästä hallituksen lakiesityksestä.

Mäkysen mukaan määräaikaisen työsopimuksen jatkamatta jättäminen on yleisin raskaussyrjinnän muoto Suomessa.

-Orpon hallituksen lakiluonnoksessa myönnetään, että määräaikaisten työsuhteiden lisääntyminen tarkoittaa todennäköisesti myös raskaussyrjintätapausten määrän kasvua. Silti hallitus on helpottamassa määräaikaisten työsopimusten tekemistä, hän sanoo tiedotteessaan.

Mäkynen huomauttaa, että irtisanomisen helpottamisen ja perusteettomien määräaikaisuuksien mahdollistamisen työllisyysvaikutukset ovat hallituksen omien lakiesitystenkin mukaan vähäiset.

– Naisten kasvava epävarmuus työelämässä estää monelta perhehaaveiden toteutumisen ja heikentää entisestään syntyvyyttä. Tälle kaikelle kokoomus antaa hiljaisen hyväksyntänsä.

Valiokunnan puheenjohtaja, entinen työministeri Arto Satonen (kok.) perusteli tänään esitystä Suomen OECD-vertailussa melko kireillä henkilöperusteisen irtisanomisen kriteereillä.

Lisää aiheesta

Potkulaki ulos valiokunnasta – vaikutukset hämärän peitossa
OAJ potkulaista ja virkasuhteista: ”Altistaisi poliittiselle painostukselle ja mielivallalle”

– Se tarkoittaa tilannetta, jossa työtekijälle on tarvetta mutta jostakin syystä kyseinen henkilö ei siinä tehtävässä pärjää, Satonen määritteli henkilöperusteisen irtisanomisen syitä valiokunnan tiedotustilaisuudessa torstaina.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

11.12.2025 14:17

Potkulaki ulos valiokunnasta – vaikutukset hämärän peitossa

Työmarkkinat

11.12.2025 13:14

OAJ potkulaista ja virkasuhteista: ”Altistaisi poliittiselle painostukselle ja mielivallalle”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
11.12.2025
Susista riidellään kuin kasvisruoasta ja raitiovaunuista
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
10.12.2025
Arvio: 1960-luvun nuorison ja veteraanien suuri sukupolvikonflikti on myytti, väittää uutuuskirja
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU