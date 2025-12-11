Politiikka
11.12.2025 14:25 ・ Päivitetty: 11.12.2025 14:25
Matias Mäkyseltä kova syytös Orpon hallitukselle
SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen arvostelee hallitusta raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskin lisäämisestä.
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sai valmiiksi mietintönsä julkisuudessa potkulaiksi ristitystä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseen tähtäävästä hallituksen lakiesityksestä.
Mäkysen mukaan määräaikaisen työsopimuksen jatkamatta jättäminen on yleisin raskaussyrjinnän muoto Suomessa.
-Orpon hallituksen lakiluonnoksessa myönnetään, että määräaikaisten työsuhteiden lisääntyminen tarkoittaa todennäköisesti myös raskaussyrjintätapausten määrän kasvua. Silti hallitus on helpottamassa määräaikaisten työsopimusten tekemistä, hän sanoo tiedotteessaan.
Mäkynen huomauttaa, että irtisanomisen helpottamisen ja perusteettomien määräaikaisuuksien mahdollistamisen työllisyysvaikutukset ovat hallituksen omien lakiesitystenkin mukaan vähäiset.
– Naisten kasvava epävarmuus työelämässä estää monelta perhehaaveiden toteutumisen ja heikentää entisestään syntyvyyttä. Tälle kaikelle kokoomus antaa hiljaisen hyväksyntänsä.
Valiokunnan puheenjohtaja, entinen työministeri Arto Satonen (kok.) perusteli tänään esitystä Suomen OECD-vertailussa melko kireillä henkilöperusteisen irtisanomisen kriteereillä.
Lisää aiheesta
– Se tarkoittaa tilannetta, jossa työtekijälle on tarvetta mutta jostakin syystä kyseinen henkilö ei siinä tehtävässä pärjää, Satonen määritteli henkilöperusteisen irtisanomisen syitä valiokunnan tiedotustilaisuudessa torstaina.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.