OAJ potkulaista ja virkasuhteista: ”Altistaisi poliittiselle painostukselle ja mielivallalle”

Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössä on nostettu esiin, että irtisanomiskynnyksen alentamisen ulottamista myös virkasuhteisiin halutaan selvittää. Opettajien ammattijärjestö vastustaa sekä lainsäädännön muuttamista että sen laajentamista virkasuhteisiin.

Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä irtisanomisperustetta koskevan lainsäädännön muuttamisesta. OAJ on vastustanut lakiesitystä, joka madaltaisi työntekijän irtisanomiskynnystä.

Valiokunnan puoltavassa mietinnössä nostetaan esiin irtisanomiskynnyksen alentamisen mahdollisuus myös virkasuhteiden osalta. Mietinnön mukaan asiaa ”halutaan selvittää”.

Käsittelyssä oleva esitys koskee työsopimuslakia ja merityösopimuslakia.

– Nyt riittää työelämäheikennykset ja työelämän tasapainon täydellinen horjuttaminen. Työllisyyttä ja talouskasvua tarvitaan, mutta irtisanomisen heikentäminen virkasuhteisiin on täysin vailla perusteita. Eikö mikään riitä? kysyy OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto tiedotteessa.

Hallitus perustelee lakimuutosta työllisyyden ja talouskasvun vauhdittamisella. Hallituksen esityksen mukaan vaikutukset työllisyyteen, tuottavuuteen ja talouskasvuun ovat kuitenkin vain vähäisiä tai vaikeasti todennettavissa.

OAJ:N mukaan tarkastelun ulottaminen virkasuhteisiin ei ole enää millään tavalla perusteltavissa lakimuutoksen alkuperäisillä syillä.

– Viranhaltija käyttää työssään julkista valtaa eli tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Virkasuhde tuo myös työsuhdetta enemmän velvollisuuksia ja vastuita.

– Hallinnon jatkuvuus ja kansalaisten oikeusturva edellyttävät virkatoiminnalta vakautta, joten yhteiskunnan on taattava, että viranhaltijat voivat hoitaa tehtäväänsä ilman poliittista painostusta tai mielivaltaa. Virkasuhteessa olevalla on näin ollen oltava työsuhdetta vahvempi irtisanomissuoja, sanoo OAJ:n lakiasiainjohtaja Ulla Walli kannanotossa.

Kannanotossa muistutetaan, että jo valmiiksi työntekijän oikeusturvaa merkittävästi heikentävä lakiesitys saa kritiikkiä myös perustuslakivaliokunnan lausunnossa. Siinä todetaan sääntelyn jäävän vasta useiden vuosien jälkeen täsmentyvän oikeuskäytännön varaan.

– Jo nykyisen lain mukaan työnantaja voi irtisanoa työntekijän, joka olennaisesti rikkoo tai laiminlyö työsuhteeseen kuuluvia velvoitteitaan. Kyse on työnantajien haluttomuudesta ja osaamattomuudesta hoitaa prosessia oikein. Se ei ole syy heikentää kaikkien palkansaajien työsuhdeturvaa, painottaa Walli.