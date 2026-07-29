Mediat: Trumpin tuuliviiri heiluu nyt Zelenskyille – Kääntyykö myös magalaisten takki?

Ukrainan menestys sotatoimissa Venäjällä on saanut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lämpenemään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille, kirjoittavat yhdysvaltalaismediat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal (WSJ) kirjoittaa nimettöminä esiintyviin lähteisiinsä viitaten, kuinka Trumpin kanssa keskustelleet ovat kertoneet Trumpin on ilmaisseen myönteisyyttä Ukrainan ja sen johtajan suhteen.

Heidän mukaansa Trump on ollut vaikuttunut Zelenskyin sinnikkyydestä ja siitä, kuinka Ukraina on iskenyt syvälle Venäjälle.

Trump vaikuttaa pitävän menestyjistä ja voittajista, ja Zelenskyi on mitä ilmeisimmin alkanut näyttäytyä voittajana Trumpin silmissä. Ukrainalaiset ovat pystyneet vakuuttamaan Trumpin siitä, että Ukraina voi voittaa sodan, kirjoittaa Politico. WSJ kirjoittaa, että yli vuoden ajan Trump oli keskusteluissa ollut vakuuttunut siitä, että Ukraina häviäisi.

Trump ja Zelenskyi tapasivat Valkoisessa talossa tiistaina. Zelenskyi oli matkustanut pääkaupunki Washingtoniin osallistuakseen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Graham tuki näkyvästi Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodassa, ja hän oli usein tekemisissä Zelenskyin kanssa.

Tiistaina Yhdysvaltain senaatti edisti lakialoitetta, joka määräisi Venäjälle laajempia talouspakotteita.

VIELÄ noin vuosi sitten oli vaikea kuvitella, että Zelenskyi voisi päästä Trumpin suosioon. Helmikuussa 2025 Trumpin toisen presidenttikauden alkumetreillä Zelenskyiä arvosteltiin Valkoisessa talossa, kun erityisesti Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance läksytti vierailulla ollutta Ukrainan presidenttiä. Lisää aiheesta Äänestys 86-12: järeät Venäjä-pakotteet etenivät Yhdysvaltain senaatissa Trump tapaa Zelenskyin ja Netanjahun – Myös Stubb osallistuu senaattorin hautajaisiin

Tapaamisen jälkeen Yhdysvallat vähensi tukeaan Ukrainalle.

Moneen otteeseen eurooppalaiset Ukrainan johdolla ovat saaneet pidättää hengitystään, oli kyse sitten Yhdysvaltain tuesta Ukrainalle tai Trumpin puheluista Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Ukrainalaisten sotamenestyksen lisäksi WSJ:n mukaan Trumpiin ovat vaikuttaneet tapaamiset huippukokousten kulisseissa. Niissä Zelenskyi on yrittänyt saada Trumpin puolelleen. Samaan aikaan muut eurooppalaiset johtajat ovat yrittäneet kohentaa Trumpin ja Zelenskyin välejä.

Yhdysvaltalaiskanava CNN kirjoittaa, että Zelenskyi osaa luovia Washingtonin myrskyisissä vesissä. CNN:n mukaan edesmenneen Grahamin panos oli merkittävä Trumpin ja Zelenskyin suhteiden lämpenemisessä.

Trump on ilmeisesti ollut vaikuttunut myös Ukrainan drooniteollisuudesta. WSJ:n mukaan Trump on ihaillut erityisesti sitä, miten ukrainalaiset pystyvät puolustautumaan samoilta drooneilta, joita Yhdysvallat kohtaa Iranissa.

REPUBLIKAANIPUOLUEESSA suurta vaikutusvaltaa käyttää Trumpille uskollinen Maga-liike (Make America Great Again).

Osa liikkeestä on alkanut tukea Ukrainaa enemmän. Tukijoidenkin joukossa on toki eriäviä ajatuksia siitä, tulisiko Ukrainalle suunnata esimerkiksi tukipaketteja.

Heinäkuun loppupuolella Maga-vaikuttaja Laura Loomer vieraili Ukrainassa. Loomer oli vuosia kritisoinut Ukrainaa ja jakanut muun muassa Venäjän propaganda-ajatusta siitä, että Ukraina aloitti sodan. Hän on itse sanonut venäläispropagandan vaikuttaneen häneen.

Kiinnostavaa onkin nyt se, miten sodan seuraavat käänteet vaikuttavat Trumpin ajatukseen Zelenskyistä ja Ukrainasta ja kuinka kriittisesti Trumpin tukijoiden keskuudessa suhtaudutaan jatkossa venäläispropagandaan.

STT/Milja Rämö