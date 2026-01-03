Mediat: Venezuelan pääkaupungissa räjähdyksiä ja sähköt poikki – USA tai Venezuela eivät ole kommentoineet tilannetta

Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa on kuultu räjähdyksiä ja lentokoneilta kuulostavia ääniä, kertoo paikalla oleva AFP:n toimittaja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Räjähdysten äänet kuuluivat paikallista aikaa noin kahdelta aamuyöstä eli kahdeksalta aamulla Suomen aikaa. Äänten syy ei ollut heti selvä.

Myös paikalla olevan yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n työryhmä kuuli räjähdysten ääniä.

- Yksi oli niin voimakas, että ikkunani tärisi sen jäljiltä, kuvailee CNN:n espanjankielisen palvelun kirjeenvaihtaja Osmary Hernandez.

CNN:n mukaan osa kaupungista on vailla sähköä. Myös Uutistoimisto AP.n mukaan räjähdyksiä kuultiin kaupungissa ainakin seitsemän.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump on aiemmin uhannut, että maa saattaa tehdä iskuja Venezuelaan. Yhdysvallat lisäsi viime vuoden varrella laivastonsa sotilaallista läsnäoloa Karibianmerellä.

Valkoinen talo tai Venezuelan hallinto ei ole toistaiseksi kommentoinut tapahtumia.

MADURO sanoi aiemmin olevansa avoin keskustelemaan Yhdysvaltain kanssa muun muassa huumeiden salakuljetukseen ja öljyyn liittyvistä kysymyksistä.

Maduro esitti kommenttinsa Venezuelan valtiontelevisiolle antamassaan haastattelussa perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Yhdysvaltain Trump sanoi tätä ennen maanantaina, että Yhdysvallat oli tehnyt iskun Venezuelassa satama-alueelle, jossa huumeita oli lastattu veneisiin. Maduro ei vahvistanut tai kiistänyt tätä aiempaa iskua.

Yhdysvaltalaismedioiden tietojen mukaan maan keskustiedustelupalvelu CIA toteutti iskun joulukuussa lennokilla.