Ulkomaat

28.11.2025 15:54 ・ Päivitetty: 28.11.2025 16:21

Mediatiedot: Zelenskyin korruptiotutkinnassa ollut kansliapäällikkö Andri Jermak erosi

LEHTIKUVA / AFP / OLIVER CONTRERAS
Kansliapäällikkö Andri Jermakia on pidetty yhtenä presidentti Volodymyr Zelenskyin lähimmistä tukijoista.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkö Andri Jermak on eronnut, kertoo presidentti muun muassa ukrainalaislehti Kyiv Independentin ja uutistoimisto AFP:n mukaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Korruptionvastaiset viranomaiset tekivät aiemmin perjantaina kotietsinnän Jermakin kotiin. Korruptionvastainen virasto Nabu ei kertonut, mitä aamuinen kotietsintä tarkalleen koski.

-  Tutkijoille on annettu esteetön pääsy asuntoon. Asianajajani ovat paikalla ja tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa, kirjoitti Jermak viestipalvelu Telegramissa kotietsinnän tultua julki.

Aiemmin tässä kuussa Nabu kertoi tutkivansa mittavaa energiasektorin korruptiovyyhtiä. Korruptioskandaali on herättänyt kansalaisissa raivoa, sillä Venäjä kohdistaa iskuja usein juuri Ukrainan energiajärjestelmään, mikä aiheuttaa sähkökatkoja ja saattaa katkaista lämmityksen talvioloissa.

Jermak oli nimetty pääneuvottelijaksi Yhdysvaltojen kanssa rauhansuunnitelmasta käytäviin neuvotteluihin. Asiantuntijat ovat arvioineet, että kotietsintä voi heikentää Ukrainan neuvotteluasemaa, mikä on jälleen uusi isku presidentti Zelenskyille.

Kyiv Independentin mukaan Jermakin kotietsintä liittyi asiaan, jossa on tutkittu monopoliasemassa olevaa ydinvoiman tuottajaa Energoatomia. Jutussa kerrotaan, että tähän mennessä kahdeksaa ihmistä vastaan on nostettu syytteet muun muassa lahjonnasta. Päätekijäksi on epäilty presidentti Zelenskyin liittolaista, liikemies Timur Minditshiä.

Ennen Jermakia kaksi ministeriä joutui jättämään tehtävänsä skandaalin vuoksi.

Korruptionvastaiset viranomaiset iskivät Zelenskyin kansliapäällikön kotiin ja kansliaan

EU on ilmaissut tukensa korruptionvastaisten viranomaisten toiminnalle Ukrainassa. Kesällä presidentti Zelenskyi yritti rajoittaa korruptionvastaisten virastojen toimintaa.

JERMAK on ollut Zelenskyin läheinen liittolainen, mutta Ukrainassa hän on jakanut mielipiteitä. Jermakin vastustajat katsoivat hänen keränneen itselleen valtaa, kontrolloineen pääsyä presidentin puheille sekä sivuuttaneen kriittiset äänet.

Jermak on entinen elokuvatuottaja ja tekijänoikeusjuristi, ja hän siirtyi politiikkaan vuonna 2019 Zelenskyin valtaannousun myötä. Jermak ja Zelenskyi työskentelivät yhdessä jo silloin, kun Zelenskyi oli suosittu koomikko.

Jermakin ajatellaan laajasti käyttäneen Ukrainassa eniten valtaa heti presidentin jälkeen. Häntä kutsuttiin joskus lempinimellä varapresidentti.

Zelenskyi ja Jermak ovat poseeranneet yhdessä virallisissa kuvissa lähes kaikissa presidentin tapahtumissa. Mediatietojen mukaan he pelaavat vapaa-ajallaan yhdessä tennistä, katsovat elokuvia ja treenaavat.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 18.20.

 

Ulkomaat

28.11.2025 14:10

