Mepit hiilenä Orpon kirjeestä: ”Juhlapuheissa suomalaista luontoa kyllä arvostetaan”

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö syyttää pääministeri Petteri Orpoa (kok.) luontolupauksien pettämisestä. Sama viesti kuuluu vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Anderssonilta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Niinistö ja Andersson viittavat STT:n maanantaina julkaisemaan uutiseen, jonka mukaan Orpo on pyrkinyt saamaan muita maita mukaan komissiolle lähetettävään pääministerien kirjeeseen. Kirjeessä esitetään heikennyksiä EU:n ennallistamisasetukseen.

- Perhokalastajana ja Saaristomeren ystävänä mielellään profiloituva Orpo on jatkuvasti pyrkinyt heikentämään Suomen vesiensuojelun ja luonnon kannalta tärkeintä työkalua eli ennallistamisasetusta, Niinistö sanoo tiedotteessa.

Niinistön mukaan vaatimukset ennallistamisasetuksen yksinkertaistamisesta ja seurantavaatimusten osittaisesta poistamisesta kertovat karua kieltä Orpon hallituksen luontovastaisuudesta.

Orpon lobbaus vaarantaa koko Euroopan luontoa vaalivia toimia.

VIHREIDEN meppi huomauttaa, että ennallistamisasetus on hyväksytty EU:ssa osana laajaa strategiaa biodiversiteetin turvaamiseksi. Asetuksessa annetaan tavoitteet eri ekosysteemien kuten metsien, soiden ja kosteikkojen elinvoimaisuuden palauttamiseksi.

- Hallituksen luontovastainen linja ei saa vesittää näitä luonnolle toivoa luovia tavoitteita. Erityisen surkeaa on, että Orpon lobbaus vaarantaa koko Euroopan luontoa vaalivia toimia kaikissa jäsenmaissa, ei vain Suomessa, Niinistö jatkaa.

Hän lisää, että ennallistamisasetuksen velvoitteet kohdistuvat jäsenmaille, eivät suoraan maanomistajille tai yrityksille. Orpon hallitukselta Niinistö kaipaa tekoja.

- Luonnon tila myös Suomessa on heikentynyt ihmisen toiminnan seurauksena. Juhlapuheissa suomalaista luontoa kyllä arvostetaan, mutta Orpon hallituksen toistuvat yritykset heikentää tarvittavia toimia ja leikkaukset luonnonsuojelusta ovat selvä viesti siitä, miten vähän hallitus on tosiasiassa näihin tavoitteisiin sitoutunut.

ANDERSSONIN mukaan kirjeluonnos osoittaa hallituksen politiikan ristiriitaisuuden ja sanojen tyhjyyden.

– Orpo on toistuvasti kieltänyt heikentävänsä Suomen ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, mutta jälleen kerran käytännön teot kertovat muuta. Luonnon tilaa ja monimuotoisuutta ei parannetta toiveilla, vaan konkreettisella ja sitovalla lainsäädännöllä. Sitä Suomi on nyt etujoukoissa purkamassa, Andersson sanoo tiedotteessa.

Andersson nostaa esiin, että kirjeessä asetuksen avaamista perustellaan korkeilla kustannuksilla, jotka herättävät “vakavaa huolta”. Myös esimerkiksi luonnon tilan parantamisen seuraamista halutaan heikentää.

Ennallistamisasetuksen tavoitteena on velvoittaa jäsenmaita pysäyttämään luontokato ja parantamaan luonnon tilaa. Andersson muistuttaa, että Suomen kohdalla kysymyksessä on erityisesti vesistöjen tilan parantamisesta, joiden huonosta kunnosta johtuvat myös suurimmat kustannukset. Kaiken kaikkiaan suurin osa kustannuksista sisältyy jo olemassa oleviin sitoumuksiin, eivätkä ne seuraa yksin ennallistamisasetuksesta, hän huomauttaa.

– Tässä unohtuu jälleen se, mitä nämä kustannukset toisaalta tarkoittavat. Ne tarkoittavat työtä ja toimeentuloa suomalaisille ihmisille. Luonnon tilan parantaminen lisää sekä ihmisten hyvinvointia että parantaa myös talouden toimintaedellytyksiä. Ennallistamisella on myös kansalaisten vahva tuki, Andersson muistuttaa.