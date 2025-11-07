Merilappilaiset puolustivat sairaalaansa ja terveydenhuoltoa – Hallituksen vastuuministereitä ei näkynyt

Viitisenkymmentä merilappilaista osoitti perjantaina mieltään alueen terveyspalveluiden puolesta Eduskuntatalon edessä. He puolustivat erityisesti Kemissä sijaitsevaa Länsi-Pohjan sairaalaa, jossa erikoissairaanhoito on uhattuna. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lapin hyvinvointialue on joutunut arviointimenettelyyn, ja arviointiryhmä on esittänyt, että sairaalan toiminta muutettaisiin vastaamaan lähinnä perusterveydenhuollon tarpeita.

Mielenosoittajat vaativat, että sairaalan nykyiset palvelut turvataan. He sanoivat, että sairaalan sulkeminen johtaisi pitkiin potilaskuljetuksiin ja vaarantaisi asukkaiden turvallisuuden. Esiin nostettiin se, että alueella sijaitsee paljon teollisuutta, johon liittyy erilaisia onnettomuusriskejä.

Puheenvuoroissa huomautettiin, etteivät he puolusta ainoastaan omaa aluettaan vaan koko Suomea, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon talousvaikeudet koskevat monia muitakin hyvinvointialueita.

Mielenosoituksen järjestäjiin kuuluva kemiläinen kaupungin- ja aluevaltuutettu Sari Ekorre (vas.) sanoi, että tärkeintä olisi nyt saada lisää aikaa alijäämän korjaamiseen, jotta palvelut voidaan turvata.

- Meillä on suuri hätä tällä hetkellä Lapissa, Ekorre sanoi.

PUHEENVUOROISSA vaadittiin hallitusta kantamaan vastuunsa tilanteesta. Paikalle oli kutsuttu pääministeri Petteri Orpo (kok.), valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) sekä kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.). Lisää aiheesta Demarit grillasivat hallitusta alueiden sotekriisistä: ”Leikitään ihmisten terveydellä”

Paikalle odotettiin erityisesti torniolaista Juusoa, jolle huudettiin ”Kaisa tuu ikkunaan, täällä huutaa kansa!” -huutoa.

Juuso on saanut paljon kritiikkiä kotiseutunsa palveluiden kaavailluista heikennyksistä. Pari viikkoa sitten ministerin vierailusta Meri-Lapissa nousi kohu, kun Juuso puolusti yleisötilaisuudessa kovasanaisesti itseään ja arvosteli paikalla olleita äänestäjiä hänen haukkumisestaan.

Juuso ei tullut mielenosoitukseen paikalle kuten ei kukaan muukaan ministereistä. Juuso oli kuitenkin kutsunut muutaman tapahtuman vastuuihmisen lyhyeen tapaamiseen sosiaali- ja terveysministeriöön mielenosoituksen jälkeen.

PAIKALLA mielenosoituksessa oli paitsi paikallispoliitikkoja myös esimerkiksi alueen lääkäreitä. He nostivat esiin huolen siitä, saadaanko Meri-Lappiin jatkossa rekrytoitua lääkäreitä perusterveydenhuoltoon, jos erikoissairaanhoito häviää. Tällä hetkellä lääkäreiden rekrytointitilanteen kerrottiin olevan alueella hyvä.

Vaikka perussuomalainen Juuso sai osakseen paljon arvostelua, mieltä oltiin osoittamassa myös perussuomalaisten riveistä. Kemiläinen Pekka Kvist kertoi olevansa perussuomalaisten jäsen.

- Minä olen sen ikäinen, että haluan pitää Kemissä palvelut. En hyväksy, että toimiva yksikkö halutaan lopettaa, Kvist sanoi.

Hänen mielestään oman puolueen ministeri Juuso olisi voinut toimia asiassa toisin.

- Uskon, että jos olisi lyönyt nyrkin pöytään, niin olisi voinut ehkä tehdä jotakin eri lailla.

Kvist nosti esiin myös suunnitelmat Länsirata-hankkeesta eli niin sanotusta tunnin junasta, josta syntyi vastikään neuvottelutulos valtion ja kuntien välillä.

- Siihen löytyi rahaa. Että turkulainen ja helsinkiläinen saavat kulkea 20 minuuttia nopeammin. Onko siinä mitään järkeä? Olisi voitu panna sekin raha sairaanhoitoon.

SISKO Ylätalo kertoi lähteneensä osoittamaan mieltä, sillä hän pitää terveydenhuollon tilannetta järjenvastaisena.

Ylätalo huomautti, että tie Kemistä toiseen sairaalakaupunkiin Rovaniemelle on vaarallinen, sillä se on esimerkiksi talvella liukas ja siellä liikkuu poroja ja hirviä. Hän ennakoi, että jos Länsi-Pohjan sairaalan erikoissairaanhoito lakkautetaan, potilaat matkustavat jatkossa sairaalaan Ouluun.

Yksi syy on Ylätalon mukaan myös se, että talvella Rovaniemen sairaalaa kuormittavat myös turistit.

- Ihan turha lähteä monen sadan kilometrin päästä sairaalaan, kun se on tukossa.

Teksti: STT/Terhi Riolo Uusivaara