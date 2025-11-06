Demarit grillasivat hallitusta alueiden sotekriisistä: ”Leikitään ihmisten terveydellä”

SDP:stä muun muassa Johanna Ojala-Niemelä , Kim Berg ja Aki Lindén syyttivät hallitusta eduskunnan kyselytunnilla hyvinvointialueiden ongelmien ja ihmisten huolten sivuuttamisesta. Edustajat vaativat lisäaikaa alueiden alijäämien kattamiselle.

– On lähetetty maakuntiin miehiä mustissa puvuissa heiluttamaan säästölistoja, ja toisaalta alueet laitetaan tekemään likainen työ. Pakotetaanko alueet yhdistymään tai jättämään ihmiset hoitamatta, Ojala-Niemelä kysyi.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) muistutti vastauksessaan lain olevan valuvikoineen edellisen eli Sanna Marinin (sd.) hallituksen säätämä. Alueiden arviointiryhmät ovat Ikosen mukaan puolueettomia eikä niitä ohjata poliittisesti.

– Rahoitus on kasvanut edelliskaudesta neljällä miljardilla eurolla, osa alueista pääsee jo omilleen ja palveluja on uudistettu, Ikonen luetteli.

Tosin ”uudistaminen” näyttäytyy alueiden asukkaiden silmissä lähinnä sinä minä Suomessa yleensä: palvelujen heikentymisenä, lakkauttamisena tai karkaamisena kauemmas.

OJALA-NIEMELÄ sanoi hallituksen leikkivän etenkin pohjoisen ihmisten hengellä ja terveydellä. Ilmaisu aiheutti salissa kohahduksen.

– Pohjoisessa voi olla 500 kilometriä lähimpään sairaalaan, ja vuodeosastot uhkaavat karata sitäkin kauemmaksi. Pelkästään Lapissa on uhan alle 700 henkilötyövuotta, ja irtisanomiset uhkaavat valtakunnallisesti tuhansia, vaikka hoitohenkilöstöä on nytkin monin paikoin liian vähän. Mitä järkeä tässä on?