Politiikka

6.11.2025 15:15 ・ Päivitetty: 6.11.2025 15:15

Demarit grillasivat hallitusta alueiden sotekriisistä: ”Leikitään ihmisten terveydellä”

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Rovaniemeläinen Johanna Ojala-Niemelä (sd) eduskunnan suullisella kyselytunnilla 6. marraskuuta.

SDP:stä muun muassa Johanna Ojala-Niemelä, Kim Berg ja Aki Lindén syyttivät hallitusta eduskunnan kyselytunnilla hyvinvointialueiden ongelmien ja ihmisten huolten sivuuttamisesta. Edustajat vaativat lisäaikaa alueiden alijäämien kattamiselle.

Susanna Luikku

Demokraatti

– On lähetetty maakuntiin miehiä mustissa puvuissa heiluttamaan säästölistoja, ja toisaalta alueet laitetaan tekemään likainen työ. Pakotetaanko alueet yhdistymään tai jättämään ihmiset hoitamatta, Ojala-Niemelä kysyi.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) muistutti vastauksessaan lain olevan valuvikoineen edellisen eli Sanna Marinin (sd.) hallituksen säätämä. Alueiden arviointiryhmät ovat Ikosen mukaan puolueettomia eikä niitä ohjata poliittisesti.

– Rahoitus on kasvanut edelliskaudesta neljällä miljardilla eurolla, osa alueista pääsee jo omilleen ja palveluja on uudistettu, Ikonen luetteli.

Tosin ”uudistaminen” näyttäytyy alueiden asukkaiden silmissä lähinnä sinä minä Suomessa yleensä: palvelujen heikentymisenä, lakkauttamisena tai karkaamisena kauemmas.

OJALA-NIEMELÄ sanoi hallituksen leikkivän etenkin pohjoisen ihmisten hengellä ja terveydellä. Ilmaisu aiheutti salissa kohahduksen.

– Pohjoisessa voi olla 500 kilometriä lähimpään sairaalaan, ja vuodeosastot uhkaavat karata sitäkin kauemmaksi. Pelkästään Lapissa on uhan alle 700 henkilötyövuotta, ja irtisanomiset uhkaavat valtakunnallisesti tuhansia, vaikka hoitohenkilöstöä on nytkin monin paikoin liian vähän. Mitä järkeä tässä on?

Viime aikoina kovassa ryöpytyksessä juuri Pohjois-Suomessa olleen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) mukaan sairaalaverkkoa ei suinkaan ole rapautettu. Hänen mukaansa hyvinvointialueet itse pohtivat esimerkiksi Ivalon päivystyksen lakkauttamista.

Alueilla ei kuitenkaan tunnetusti ole lopullista budjettivaltaa. Sitä käyttää valtiovarainministeriö, jonka prioriteetti tällä hetkellä on säästäminen ja alijäämien kattaminen keinolla millä hyvänsä.

DEMAREISTA Kim Berg ja Piritta Rantanen kysyivät, odottaako hallitus ja etenkin kokoomus hyvinvointialueiden kaatuvan, jotta Suomessa voitaisiin siirtyä täysin vakuutuspohjaiseen yksityiseen terveydenhoitoon.

Tämän Ikonen luonnollisesti kielsi jyrkästi saaden tukea pääministeri Petteri Orpolta (kok.)

Orpo väitti, että hoitohenkilöstöä ”suojeltaisiin säästöissäkin viimeiseen asti”, mikä puolestaan aiheutti salissa voimakasta välihuutelua ja naurua.

Orpo toisti myös viestinsä asioiden kääntymisestä parempaan suuntaan, yhteistyön tarpeesta ja keskinäisen syyttelyn lopettamisesta.

KESKUSTAN Jouni Ovaska otti esille arvion, jonka mukaan alijäämien kattamiseksi jopa 15 000-20 000 ihmistä olisi saamassa potkut hyvinvointialueilla vuosina 2025-27.

– Pääministerin kotiseudun Turun tunnin junaan riittää 400 miljoonaa euroa. Kyse on valinnoista, kyllä sitä rahaa on.

Aino-Kaisa Pekonen (vas.) nosti esiin valtiovarainministeri Riikka Purran etätyön tuomitsevat puheet ja kysyi, onko hallituksen tarkoitus ajaa julkinen terveydenhuolto digitaalisuuden varjolla alas ja samalla hoitajat kortistoon.

Purra tuohtui kysymyksestä silmin nähden ja korosti vastauksessaan muun muassa neljän miljardin lisärahoitusta hyvinvointialueille sekä ”velanhoidon kannalta välttämättömiä” leikkaus- ja säästötarpeita.

