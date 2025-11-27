Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.11.2025 07:02 ・ Päivitetty: 27.11.2025 07:02

Merimies-Unioni: Näpit irti suomalaisista pursimiehistä

iStock

Merimies-Unioni varoittaa liikenne- ja viestintäministeriön aikeista luopua alusmiehistöjen suomalaisista pätevyysvaatimuksista.

Demokraatti

Demokraatti

Ammattijärjestön mukaan ministeriö on alkanut ajaa lakimuutosta, jolla tietyt suomalaiset korkeammat pätevyyskirjat poistetaan ja laivoilla käytetään vastedes kansainvälisiä, hieman höllempiä nimikkeitä.

Tämä mahdollistaisi Unionin mukaan varustamoille halvemman ja vähemmän koulutetun ulkomaisen työväen käytön, ja voisi laskea merenkulun osaamistasoa vaarallisesti.

Uudistuksessa esimerkiksi kansimiehistön esihenkilö pursimies poistuisi, ja kannella olisi vain matruusien ja kansivahtimiesten pestejä.

Pursimieheksi edetään työkokemuksen ja ammattitaidon osoittamisen kautta, ja se on ollut käytännön työn tekijöille väylä paremmin palkattuihin hommiin.

– Suomalaisilla merenkulkijoilla on oltava myös tulevaisuudessa mahdollisuudet edetä ammatillisesti korkeampiin työtehtäviin, kuten pursimieheksi, Unioni vaatii tiedotteessaan.

MINISTERIÖ on perustellut lakiuudistuksen tarvetta viranomaisten työn helpottamisella ja säätelyn yhtenäistämisellä kansainvälisten käytäntöjen mukaiseksi.

Samalla Traficom saisi oikeuden vahvistaa alusten miehityksen ilman että sen täytyy konsultoida työsuojeluviranomaisia ja työmarkkinajärjestöjä. Tätä perustellaan byrokratian ja työmäärän vähentämisellä.

Unioni muistuttaa, että Suomen nykyinen alle sadan aluksen kauppalaivasto ei ole niin suuri joukko, että sen työolojen vahtiminen nykyisellä tavalla vaatisi viranomaisilta kohtuuttomasti työtä.

Liikenne- ja viestintäministeriö saanee lakiesityksen lausuntokierrokselle ensi kevään aikana.

