28.1.2026 13:00 ・ Päivitetty: 28.1.2026 13:00

Merinen: Puolueen sisältä paljastuneesta häirinnästä on tultava seuraamuksia ja ihmisten tulisi vaihtua

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

SDP:n kansanedustaja Ville Merinen vaatii Instagram-julkaisussaan, että puolueen sisältä paljastuneesta häirinnästä on tultava seuraamuksia ja ihmisten tulisi vaihtua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Merinen sanoo oman joukkueensa toiminnan hävettävän häntä.

Merisen mukaan kaikki ongelmakohdat eivät ole vielä edes nousseet pintaan. Merinen kertoi alun perin eduskunta-avustajien epäasiallisesta kohtelusta Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa.

STT uutisoi tänään eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisesta, jota on syytetty epäasiallisesta käytöksestä. Asia ilmeni STT:n eduskunta-avustajille tekemästä kyselystä sekä demaritoimijoiden haastatteluista.

