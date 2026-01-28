Politiikka
28.1.2026 13:00 ・ Päivitetty: 28.1.2026 13:00
Merinen: Puolueen sisältä paljastuneesta häirinnästä on tultava seuraamuksia ja ihmisten tulisi vaihtua
SDP:n kansanedustaja Ville Merinen vaatii Instagram-julkaisussaan, että puolueen sisältä paljastuneesta häirinnästä on tultava seuraamuksia ja ihmisten tulisi vaihtua.
Merinen sanoo oman joukkueensa toiminnan hävettävän häntä.
Merisen mukaan kaikki ongelmakohdat eivät ole vielä edes nousseet pintaan. Merinen kertoi alun perin eduskunta-avustajien epäasiallisesta kohtelusta Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa.
STT uutisoi tänään eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisesta, jota on syytetty epäasiallisesta käytöksestä. Asia ilmeni STT:n eduskunta-avustajille tekemästä kyselystä sekä demaritoimijoiden haastatteluista.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.