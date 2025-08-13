Merz ja Macron: Ukrainaan saatava tulitauko – Vain Zelenskyi voi neuvotella aluekysymyksistä

Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin mukaan tulitauon tulisi olla keskeisimpiä sovittavia asioita tulevassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin Alaskan tapaamisessa. Suomen presidentti Alexander Stubb kehui eurokokouksen keskustelua erinomaiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Merz sanoi tiedotustilaisuudessa myös, että mitään Venäjän hallitsemia alueita Ukrainassa ei tulla laillisesti tunnustamaan. Liittokanslerin mukaan myös Trump on tästä samaa mieltä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron puolestaan painotti, että vain Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi voi neuvotella maansa aluekysymyksistä.

MYÖS Zelenskyi sanoi, että Trumpin ja Putinin tulevassa tapaamisessa tulisi keskittyä välittömän tulitauon aikaansaamiseen Ukrainan sodassa.

Jos Venäjä ei suostu tulitaukoon, sille olisi asetettava lisää pakotteita, presidentti sanoi yhdessä liittokansleri Merzin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Zelenskyi osallistui tänään etäyhteyksin järjestettyyn eurooppalaisten johtajien kokoukseen Ukrainasta. Myös Trump ja Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance olivat mukana osassa kokousta.

PRESIDENTTI Alexander Stubb puolestaan kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että keskustelu Trumpin, Zelenskyin ja eurooppalaisten johtajien kanssa on ollut erinomainen.

Stubbin mukaan tulitauon sekä kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan saavuttamiseksi työskennellään yhdessä ja Ukrainaa tuetaan. Seuraavat viikot saattavat Stubbin mukaan olla ratkaisevia.

Juttuun lisätty Volodymyr Zelenskyin ja Alexander Stubbin kommentit klo 19.01.