Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on saapunut Berliiniin osallistuakseen etäyhteydellä järjestettävään eurooppalaisten johtajien kokoukseen Ukrainan tilanteesta, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP:n lähdetiedot. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin koolle kutsuma kokous pidetään kaksi päivää ennen kuin Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat Alaskassa. Tapaaminen on Elmendorf-Richardsonin sotilastukikohdassa, Valkoinen talo vahvistaa Sky Newsille. Sijainnista kertoi aiemmin CNN.

Iltapäivällä etäyhteyksin järjestettävään eurooppalaisten johtajien kokoukseen osallistuu myös Suomen presidentti Alexander Stubb.

ENNEN kokouksen alkua Zelenskyi sanoi, että Venäjään on kohdistettava painetta oikeudenmukaisen rauhan saavuttamiseksi.

- Meidän täytyy käyttää Ukrainan ja kumppaniemme kokemuksia, jotta emme anna Venäjän pettää meitä. Tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että venäläiset valmistautuisivat lopettamaan sodan, hän sanoi sosiaalisessa mediassa.

Venäjä leimasi keskiviikkona Euroopan maiden johtajien Ukraina-keskustelut poliittisesti ja käytännöllisesti merkityksettömiksi. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan mukaan eurooppalaiset tukevat puheissa Yhdysvaltain ja Venäjän yrityksiä ratkaista kriisi, mutta käytännössä Euroopan unioni pyrkii sabotoimaan näitä yrityksiä.

Tapaamiseen liittyvät myöhemmin mukaan Yhdysvalloista sekä presidentti Trump että varapresidentti J. D. Vance. Lisää aiheesta Euroopan johto setvii Ukraina-tilannetta Merzin etäkokouksissa

Kokouksessa ovat lisäksi mukana muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian pääministeri Keir Starmer. EU:ta edustaa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Natoa pääsihteeri Mark Rutte.

EU:N johtajat julkistivat tiistaina yhteisen lausuman, jossa tuettiin Trumpin pyrkimyksiä saada sota loppumaan. Samalla kuitenkin korostettiin Ukrainan oikeutta päättää itse tulevaisuudestaan ja olla mukana siitä käytävissä neuvotteluissa. EU-johtajien mukaan rajoja ei pidä myöskään voida muuttaa voimatoimin.

Trumpin on pelätty suhtautuvan ymmärtävästi Putinin tavoitteeseen liittää osia Ukrainasta Venäjään.

Presidentti Zelenskyi puolestaan muistutti tiistaina viestipalvelu X:ssä, ettei Venäjän asevoimat suinkaan valmistaudu sodan päättymiseen vaan uusiin hyökkäyksiin Ukrainaa vastaan.

Tämän päivän kokousten päätteeksi Saksa on kutsunut vielä koolle niin kutsutun halukkaiden koalition johtajat etäyhteydellä.