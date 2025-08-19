Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

19.8.2025 04:40 ・ Päivitetty: 19.8.2025 04:40

Mieli-järjestö: Nuorten kriisipuhelinpalvelun tarve kasvoi kesällä

iStock

Suomen Mielenterveys -järjestö kertoo kriisipuhelinpalvelunsa vastausmäärien nousseen kesä-heinäkuussa selvästi edelliskesiin verrattuna.

Demokraatti

Demokraatti

Kriisipuhelimeen vastattiin 20 781 kertaa eli 23 prosenttia enemmän kuin kesällä 2024, järjestö laskee. Itsetuhoisuuteen liittyviä keskusteluja palvelussa oli kesä-heinäkuussa keskimäärin 23 kertaa vuorokaudessa.

Hädänalaisia varten järjestöllä on myös chattipalvelu. Sen keskustelumäärät kasvoivat 28 prosenttia edelliskesästä.

JÄRJESTÖN MUKAAN palveluihin soittavia vanhempia huolettaa nuorten päihteidenkäyttö ja loppuun palaminen, nuoria taas piinaa yleinen toivottomuuden tunne ja yhä enemmän oma talousahdinko.

– Luottamus ja toiveikkuus tulevaa kohtaan ovat valitettavasti vähentyneet, ja monet ajattelevat, että asiat eivät parane. Itsetuhoisten keskustelujen määrän nousu voi liittyä tähän, sanoo järjestön puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter tiedotteessa.

Palvelussa ihmisten puheluihin ja chattiin vastaavat sekä ammattilaiset että Mieli-järjestön vapaaehtoiset auttajat.

Mieli-järjestö kertoo, että asiakaspalautteen perusteella kriisipuhelut koetaan lohduttaviksi ja hyödyllisiksi. Ihan vastaavaa matalan kynnyksen palvelua ei ole saatavana julkisen terveydenhuollon puolella.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
18.8.2025
Näin Orpo kommentoi nyt Purran yllätysvetoa: ”Hän itse sanoi, että se on hänen listansa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
18.8.2025
Apteekkariliitto: Hallitus veisi syrjäseuduilta sivuapteekit – ”Lääkehuolto ja -neuvonta ei ole markettitoimintaa”
Lue lisää

Annika Tailamo

Kotimaa
17.8.2025
Naisviha voi tuhota demokratian – moni nainen lähtee politiikasta sen vuoksi
Lue lisää

Janne Ora

Kotimaa
16.8.2025
Informaatiohyökkäys menee läpi kaikesta puolustuksesta – Suomi käy jo tätä sotaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU