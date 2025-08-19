Mieli-järjestö: Nuorten kriisipuhelinpalvelun tarve kasvoi kesällä

Suomen Mielenterveys -järjestö kertoo kriisipuhelinpalvelunsa vastausmäärien nousseen kesä-heinäkuussa selvästi edelliskesiin verrattuna. Demokraatti Demokraatti

Kriisipuhelimeen vastattiin 20 781 kertaa eli 23 prosenttia enemmän kuin kesällä 2024, järjestö laskee. Itsetuhoisuuteen liittyviä keskusteluja palvelussa oli kesä-heinäkuussa keskimäärin 23 kertaa vuorokaudessa.

Hädänalaisia varten järjestöllä on myös chattipalvelu. Sen keskustelumäärät kasvoivat 28 prosenttia edelliskesästä.

JÄRJESTÖN MUKAAN palveluihin soittavia vanhempia huolettaa nuorten päihteidenkäyttö ja loppuun palaminen, nuoria taas piinaa yleinen toivottomuuden tunne ja yhä enemmän oma talousahdinko.

– Luottamus ja toiveikkuus tulevaa kohtaan ovat valitettavasti vähentyneet, ja monet ajattelevat, että asiat eivät parane. Itsetuhoisten keskustelujen määrän nousu voi liittyä tähän, sanoo järjestön puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter tiedotteessa.

Palvelussa ihmisten puheluihin ja chattiin vastaavat sekä ammattilaiset että Mieli-järjestön vapaaehtoiset auttajat.

Mieli-järjestö kertoo, että asiakaspalautteen perusteella kriisipuhelut koetaan lohduttaviksi ja hyödyllisiksi. Ihan vastaavaa matalan kynnyksen palvelua ei ole saatavana julkisen terveydenhuollon puolella.