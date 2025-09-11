Mikkel Näkkäläjärvi: STT:n merkitys korostuu disinformaation aikakaudella – hallituksen toimittava

Petteri Orpon (kok.) hallituksen on etsittävä keinoja laadukkaan ja riippumattoman suomalaisen uutistoiminnan turvaamiseksi, vaatii SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi. Demokraatti Demokraatti

Näkkäläjärvi viittaa Sanoma-konsernin ilmoitukseen, jonka mukaan se aikoo vähentää Suomen tietotoimiston STT:n palveluiden käyttöä tai luopuu niistä jopa kokonaan. Päätöksen myötä STT:n tulevaisuuden toimintamahdollisuudet ovat vaakalaudalla.

– Sanoman päätöstä on kuvattu jopa kuoliniskuna STT:lle. Tämä olisi äärimmäisen huolestuttavaa uutisoinnin riippumattomuuden ja luotettavuuden näkökulmasta. STT on yksi maailman vanhimmista edelleen toiminnassa olevista uutistoimistoista ja sen uutisten pitää perustua tarkistettuun tietoon. Mikäli toiminta loppuisi, Suomelta katoaisi merkittävä osa kaikille suomalaisille yhteisestä valtakunnallisten ja kansainvälisten asioiden uutisoinnista.

– STT:llä on merkittävä rooli myös huoltovarmuuden näkökulmasta: se tuottaa luotettavaa, tarkistettua ja tasapuolista uutisointia sekä luo koko maahan yhteistä tilannekuvaa ja keskustelunaiheita. Tämä tehtävä on korostunut viime vuosina entisestään disinformaation lisääntymisen myötä, Näkkäläjärvi toteaa tiedotteessaan.

STT:N kaltaisen toimijan merkitys tulee ennemminkin kasvamaan kuin vähentymään tulevaisuudessa, Näkkäläjärvi arvioi.

– Meidän tulee ottaa vakavasti disinformaatioon liittyvät riskit ja uhat. Suomalaisen yhteiskunnan yhtenä vahvuutena on ollut vahva, riippumaton media sekä ihmisten luottamus mediaan. Hallituksen pitäisi nopeasti selvittää, mitä voidaan tehdä laadukkaan ja riippumattoman suomalaisen uutistoiminnan jatkuvuuden hyväksi.

Yhteistä tilannekuvaa luovan riippumattoman uutisoinnin lisäksi Näkkäläjärvi nostaa erityisenä huolenaiheena esiin myös alue- ja paikallislehtien tulevaisuuden.

– Monet maakunta- ja paikallismediat tekevät arvokasta paikallista uutisointia, mutta ovat riippuvaisia STT:stä valtakunnallisten ja ulkomaan uutisten osalta. STT:n toiminnan loppuminen uhkaa siis monien paikallisten medioiden tulevaisuutta. Tämä on erityisen huolestuttava kehityskulku, sillä myös Ylen rahoituksen viimeisimmät leikkaukset osuivat vahvasti maakuntiin.