Miksi Keto-Huoviselle ei tullut kurinpitoseurauksia Rydman-äänestyksestä? – näin Marttinen vastaa

Hallituksen kansanedustajat Eva Biaudet (r.) ja Pihla Keto-Huovinen (kok.) äänestivät elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) luottamusäänestyksessä tyhjää ryhmistään poiketen. Johannes Ijäs Demokraatti

Demokraatti kertoi keskiviikkona tietoihinsa nojaten, ettei Keto-Huoviselle seurannut ryhmäjohdon keskustelun ohella kurinpitoseuraamuksia.

Keto-Huovinen on kertonut Helsingin Sanomille äänestäneensä tyhjää, koska luottamuksen antaminen Rydmanille olisi ollut tämän toiminnan ja Keto-Huovisen omien arvojen vuoksi mahdotonta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi pitävänsä erikoisena sitä, että Keto-Huovinen kommentoi toimintansa jälkeen asioita julkisesti.

– Se ei ole oma toimintatapani eikä mielestäni kyllä kuulu hallitusyhteistyöhön.

Mäkelän mukaan hallitusyhteistyöhön jää arpia, jos Keto-Huoviselle ei koidu seuraamuksia.

DEMOKRAATTI kysyi tänään tietoihinsa kommenttia myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Matias Marttiselta. Näin hän vastasi:

Keto-Huoviselle ei tullut seurauksia äänestyskäyttäytymisestä, minkä takia päätitte pitää pelkän keskustelun?

– Se on ryhmän sisäinen asia eli silloin sen äänestyksen jälkeen, kuten meillä menettelynä on, käydään viipymättä vakava keskustelu edustajan kanssa. Asia on siinä käyty läpi ja todettu ja nyt mennään eteenpäin.

Miksei siitä tullut kurinpitoseuraamuksia?

– En minä lähde sitä perustelemaan tätä enempää julkisuuteen. Hänen kanssaan on käyty vakava keskustelu ja uskoisin, että asia on tullut kyllä selväksi, että miksi (hänen) menettely(nsä) ei ollut pelisääntöjen mukaista.

Ryhmäpuheenjohtaja Mäkelä kertoi välittömästi Rydmanin luottamusäänestyksen jälkeen julkisuuteen perussuomalaisten vaativan kokoomukselta ja RKP:ltä selvitystä siitä, miksi Keto-Huovinen ja Biaudet äänestivät tyhjää. Perussuomalaiset miettisivät tältä pohjalta, miten he toimivat.

Kysymykseen, onko Mäkelälle annettu selvitystä, Marttinen toteaa, että periaatteena on se, että asioista keskustellaan yleisellä tasolla hallituspuolueiden ryhmäpuheenjohtajien kesken.

– Mutta jokainen ryhmähän vastaa itsenäisesti näistä toimenpiteistä. Ne ovat ryhmien sisäisiä asioita ja niitä ei ole silloin tarpeen käsitellä sen enempää myöskään muitten ryhmien välillä.

RKP on antanut edustajilleen vapaat kädet hallituksen rajalakiäänestyksessä, mikä on närkästyttänyt perussuomalaisia.

Jani Mäkelä kertoi torstaina Iltalehden mukaan, ettei hyväksy RKP:n linjausta eikä pidä RKP:n toimintaa hyvänä hallitusyhteistyölle.

Marttinen toteaa Demokraatille, että periaatekeskustelun sijaan tärkeämpää on huolehtia siitä, että lainsäädäntötyö etenee.

– Nythän hallintovaliokunnassa tehdään hyvää työtä koko ajan, haetaan laajapohjaista parlamentaarista yhteistyötä. Siihen me olemme sitoutuneita. Tehdään sellainen mietintö, jonka taakse toivottavasti mahdollisimman laajasti kansanedustajat voivat sitten tulla, jotta huolehditaan siitä, että viiden kuudesosan enemmistö löytyy ja lainsäädäntötyö saadaan vietyä talosta eteenpäin.