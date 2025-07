”Miksi olemme muuttaneet linjaa yhtäkkiä?” – Kokoomusmeppi hämmentyi hallituksen ratkaisusta

Pitkäaikainen kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ei ymmärrä miksi Petteri Orpon (kok.) hallitus on jättämässä Suomen EU:n uuden pakolaisohjelman ulkopuolelle. Pietikäinen katsoo poisjäämisen olevan Suomen edun ja tähänastisen poliittisen linjan vastaista. Simo Alastalo Demokraatti

– En ymmärrä sitä. Olemme olleet ohjelmaa ajamassa ja se selvästi palvelisi raja-alueiden etua varsinkin nyt, kun paine on siirtynyt EU:n itärajalle. En ymmärrä muuta kuin poliittisen motiivin, Pietikäinen sanoo.

Hän viittaa motiivilla hallituspuolue perussuomalaisten maahanmuuttovastaiseen linjaan.

Vaikuttaako tämä Suomen maineeseen?

– Kyllähän se herättää kysymyksen, että kun tämä toimisi myös Suomen kannalta hyvin, niin mikä tämä syy on? Miksi olemme muuttaneet linjaa yhtäkkiä?

EU:n pakolaisohjelmasta poisjäännistä linjattiin valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa torstaina. Päätös oli yksimielinen mutta Demokraatin tietojen mukaan hallituspuolue RKP olisi mieluummin liittänyt Suomen ohjelmaan.

PAKOLAISOHJELMA on toteutumassa vuosina 2026-2027. Ohjelma sisältyy keväällä 2024 solmittuun EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimukseen ja koskee kolmansista maista unionin alueelle saapuvia pakolaisia. Lisää aiheesta Hallitus jättää Suomen pois EU:n uudesta pakolaisohjelmasta – tukiraha vähenee 2-4 miljoonalla

Jäämällä ohjelmasta pois Suomi menettää 2-4 miljoonaa euroa nykyisistä EU-rahoistaan. Koska tuet maksetaan viiveellä, päätöksellä on vaikutusta vuosina 2027-2029 saatavaan EU-rahoitusosuuteen.

Maahanmuuttopolitiikka on ollut EU:ssa pitkäaikainen ristiriitojen aihe. Iso alkusysäys vuosi sitten keväällä hyväksytylle muuttoliike- ja turvapaikkasopimukselle, jonka osa pakolaisohjelma on, oli Eurooppaa ja Suomea syksyllä 2015 koetellut pakolaiskriisi. Suomi on pitkin matkaa, myös Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella, jolloin sisäministerinä toimi Petteri Orpo, aktiivisesti halunnut unionille yhteisiä pelisääntöjä.

– Tämä on pitkä taival, jossa sitä on nilkutettu eteenpäin, Pietikäinen sanoo.

– On aika itsestään selvää miksi yhteiset pelisäännöt tarvitaan, hän jatkaa ja viittaa jäsenmaiden kirjaviin käytäntöihin esimerkiksi turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja pakolaisten kohtelussa.

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN yhteydessä on puhuttu jäsenmaiden taakanjaosta, jolla suurta siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden painetta pyritään jakamaan tasaisemmin jäsenmaiden kesken. Taakanjakoa koskeva EU-sopimus on Suomessa tulossa käsittelyyn syksyllä.

Pietikäinen hämmästelee perussuomalaisten EU-linjauksista myös kesän ilmastopuheita. Puolue ilmoitti aiemmin heinäkuussa, ettei se voi hyväksyä Suomen tukevan EU-komission esitystä tulevaisuuden päästövähennyksiksi.

– En ymmärrä sitäkään, että he ovat hyväksyneet ilmastotavoitteen. Se on kolme kertaa käsitelty valtioneuvostossa, se on hallitusohjelmassa ja sitten he yksipuolisesti ilmoittavat paria päivää ennen, ettei tämä käykään meille. Se on vähän sama, kun hyväksyisin verolait ja sitten, kun tulisi verojen maksun aika sanoisin, että sori vaan en noudatakaan tätä lakia, en nyt tykännytkään siitä.

Korjattu klo 14.23: EU:n uudessa pakolaissopimuksessa ei ole kyse EU-alueella jo oleviin turvapaikanhakijoihin liittyvästä taakanjaosta. Pakolaissopimus koskee EU:hun kolmansista maista saapuvia ihmisiä, joilla on jo pakolaisstatus.