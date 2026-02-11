Politiikka
11.2.2026 09:21 ・ Päivitetty: 11.2.2026 09:21
Ministeri Juuson asettama työryhmä epäonnistui
Sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmistellut työryhmä on saanut ehdotuksensa valmiiksi. Työryhmän varovaisen arvion perusteella ehdotuksilla voidaan saavuttaa noin 50 miljoonan euron välittömät säästöt.
Työryhmän tehtävänä oli löytää 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt.
Työryhmä oli sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) ministeriön asettama.
