11.2.2026 09:21 ・ Päivitetty: 11.2.2026 09:21

Ministeri Juuson asettama työryhmä epäonnistui

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 28. marraskuuta 2025.

Sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmistellut työryhmä on saanut ehdotuksensa valmiiksi. Työryhmän varovaisen arvion perusteella ehdotuksilla voidaan saavuttaa noin 50 miljoonan euron välittömät säästöt.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työryhmän tehtävänä oli löytää 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Työryhmä oli sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) ministeriön asettama.

