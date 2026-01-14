Ministeri: Miinoja tarvitaan, niille on vahva tuki ja Suomi käyttää niitä sääntöjen mukaan

Suomen irtaantuminen Ottawan jalkaväkimiinasopimuksesta tuli voimaan 10. tammikuuta. Puolustusministeriö korostaa, että miinojen palauttamiselle on laaja yhteiskunnallinen tuki ja puolustuksellinen tarve, ja ne aiotaan todennäköisesti hankkia kotimaasta. Demokraatti Demokraatti

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan puolustushallinto käynnistää suunnittelun jalkaväkimiinojen palauttamiseksi osaksi puolustusvoimien keinovalikoimaa.

Tiedotteessa muistutetaan, että päätös palauttaa jalkaväkimiinat osaksi puolustusvoimien keinovalikoimaa perustuu Suomen puolustuksen tarpeisiin heikentyneessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

– Venäjän raju ja brutaali maasodankäynti Ukrainassa osoittaa, että Venäjä käyttää runsaasti jalkaväkeä tappioista piittaamatta. Teknologisesta kehityksestä huolimatta perinteinen jalkaväen käyttö on säilyttänyt merkityksensä. Uudet asejärjestelmät, esimerkiksi droonit, eivät ole täysin korvanneet tavanomaisia asejärjestelmiä, kommentoi puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotteessa.

Puolustusvoimat selvitti puolustusministeriön toimeksiannosta vuosien 2024 ja 2025 aikana tarvetta ja mahdollisuuksia täydentää suorituskykyä Ukrainan sodan opit huomioiden. Muiden asejärjestelmien ohella selvityksessä tarkasteltiin erityisesti jalkaväkimiinoja.

Selvityksen ja puolustuspoliittisen analyysin pohjalta puolustusministeriö esitti valtionjohdolle valmisteluiden käynnistämistä Ottawan sopimuksen irtisanomiseksi.

HÄKKÄNEN korostaa, että puolustusministeriön esitykselle irtautua Ottawan sopimuksesta saatiin laaja yhteiskunnallinen tuki.

– Olen siitä iloinen. Mielestäni tämä osoittaa, että kansalaiset ymmärtävät turvallisuustilanteen olevan nyt eri kuin sopimukseen liityttäessä.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen Ottawan sopimuksen irtisanomiseksi kesäkuussa 2025 äänin 157-18. Sopimuksen irtisanomisaika käynnistyi Suomen toimitettua irtisanomiskirjansa sopimuksen tallettajana toimivalle YK:n pääsihteerille.

Ministeriön mukaan sopimuksen irtisanomisen voimaantulo mahdollistaa suunnittelun käynnistämisen jalkaväkimiinojen palauttamiseksi. Samana päivänä astuivat voimaan myös kansallisen lainsäädännön muutokset, joilla kumottiin jalkaväkimiinojen tuotantoon, hankintaan ja käyttöön kohdistunut kriminalisointi.

– Valmistelut jalkaväkimiinojen varusmies- ja reserviläiskoulutukseen sekä miinojen tuotantoon käynnistetään välittömästi. Sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että Suomella on oma tuotantokyky kaikissa tilanteissa ja että puolustusteollisuus kykenee nämä miinat valmistamaan.

– Suomessa on myös tarvittavaa osaamista valmistaa ja kehittää uudenlaisia älymiinoja. Aloitamme tätä koskevan vuoropuhelun teollisuutemme kanssa jo lähiaikoina, Häkkänen sanoo.

Tiedotteen mukaan jalkaväkimiinat tullaan hyvin suurella todennäköisyydellä hankkimaan kotimaasta, mahdollisimman kustannustehokkaasti ja osana laajempaa puolustusjärjestelmän kehittämistä.

MINISTERIÖ korostaa, että puolustusvoimat on sitoutunut noudattamaan kaikessa toiminnassaan ja sotilaallisen voiman käytössä sodan oikeussääntöjä.

Lisäksi käynnistyvässä miinoihin liittyvässä suorituskyvyn suunnittelussa, kehittämisessä ja käytössä huomioidaan erityisesti eräitä tavanomaisia aseita koskeva yleissopimus ja sen miinoja käsittelevä II muutettu lisäpöytäkirja.

Tiedotteen mukaan puolustusvoimat on ollut sitoutunut pöytäkirjassa asetettuihin rajoitteisiin jalkaväkimiinojen käytölle jo ennen Suomen liittymistä Ottawan sopimukseen.

– Suomalainen suluttamisdoktriini edellyttää miinoitteiden huolellista suunnittelua, asentamista ja dokumentointia. Puolustusvoimat ei asenna miinoja normaalioloissa, vaan koulutus- ja harjoituskäyttöä lukuun ottamatta kaikki hankittavat jalkaväkimiinat varastoidaan, tiedotteessa sanotaan.