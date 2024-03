Ministeri Satonen varovaisen toiveikkaana: “Uskon, että nyt olisi mahdollista löytää ratkaisu”

Työministeri Arto Satonen (kok.) luonnehti keskiviikon tapaamisiaan SAK:n ja Suomen Yrittäjien kanssa rakentaviksi. Järjestöt kävivät vuoronperää ministerin kanssa keskustelemassa paikallista sopimista koskevasta hallituksen lakiluonnoksesta, joka on yksi syy SAK:laisten liittojen parhaillaan käynnissä olevaan poliittiseen työtaisteluun. Simo Alastalo Demokraatti

– Uskon, että nyt olisi mahdollista löytää ratkaisu. Toki, jos tulee lisää lakkoja, niin lakon tai lakon uhan aikana on mahdotonta viedä asioita eteenpäin. Nyt edetään keskustelujen kautta, Satonen painotti iltapäivällä eduskunnassa.

SAK:n hallitus käsittelee parhaillaan keskustelun antia. Sen on määrä ilmoittaa klo 16 jatkuvatko poliittiset lakot vai suostuuko keskusjärjestö jatkamaan keskusteluja. Satonen oli haluton avaamaan tapaamisissa käytyjen keskustelujen yksityiskohtia.

HALLITUS on Satosen mukaan edelleen ulottamassa paikallisen sopimisen myös järjestäytymättömään yrityskenttään ja lisäämässä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia yrityskohtaisissa sopimuksissa. Suurista linjoista ei siis olla tinkimässä. SAK:n ja SY:n kanssa käytävissä keskusteluissa on Satosen mukaan kyse siitä miten laista saadaan mahdollisimman toimiva.

Kysymykseen siitä ovatko SY:n ja SAK:n kannata kaukana toisistaan Satonen vastasi näin.

– Sanoisin näin, että halukkuutta löytää ratkaisua on olemassa molemmilla osapuolilla.

SUOMEN Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi keskustelua ministeri Satosen kanssa ”oikein hyväksi”. Pentikäiseltä kysyttiin, löytyikö keskustelusta jokin SY:tä tyydyttävä ratkaisu. Lisää aiheesta Lakkojen jatkuminen ratkeaa iltapäivällä – tästä paikallista sopimista koskevassa kiistassa on kyse

– Tässä keskusteliin näistä paikalliseen sopimiseen liittyvistä yksityiskohdista, ei menty sellaiselle tasolle, että olisi ollut jokin ratkaisu pöydällä, vaan pohdittiin erilaisia näkökulmia, mitä tähän aiheeseen liittyy, hän sanoi.

Pentikäisen mukaan keskustelussa käytiin läpi myös paikallisen sopimisen suhteen erityisesti järjestäytymättömässä kentässä liittyviä kysymyksiä. Käytännössä kyse on siitä, kuka on sopijaosapuoli henkilöstön puolesta.

– Meillähän on ollut siinä se hyvin johdonmukainen kanta, että kaikkien työntekijöiden pitää olla työpaikalla yhdenvertaisessa asemassa. Sellaista ajattelua ei hyväksytä, että on ikään kuin kaksi kastia – että on liittoihin kuuluvat, joilla olisi valta työpaikoilla ja kuulumattomat, joilla ei ole valtaa. Kyllä tässä paikallisessa sopimisessa pitää löytyä sellainen malli, jossa yhdenvertaisuus toteutuu työpaikoilla. Jokaisen työntekijän ääni on yhtä arvokas.

Pentikäisen mukaan SY on valmis keskustelemaan yksityiskohdista, jotka liittyvät paikalliseen sopimiseen.

Pentikäiseltä kysyttiin, onko mahdollista löytää kompromissi SAK:n kanssa.

– Arvioikoon ministeri sitä, koska en ole itse ollut kuuntelemassa keskustelua, jota ministeri on käynyt SAK:n kanssa. Me olemme valmiit näistä yksityiskohdista keskustelemaan. Ja toivotaan, että lakkoja ei tule, koska ne eivät hyödytä ketään. Ne ovat vahingollisia Suomelle, suomalaisille yrityksille ja palkansaajille.

Uutista täydennetty Pentikäisen osuudella klo 16.04.