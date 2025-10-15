Ministeri: Tämä säästö on nyt peruttu – ”Sen tulee mitata tietoja ja sivistystä kokonaisvaltaisesti”

Opetusministeri kertoo nyt, että täydentävässä talousarvioesityksessä tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön sisäinen määrärahojen siirto, joka kattaa vuoden 2025 talousarviossa tehdyn sopeutuksen.

– Ylioppilastutkinnolla on suuri merkitys. Sen tulee mitata tietoja ja sivistystä kokonaisvaltaisesti. Rahoituksen turvaamisen tavoitteena on varmistaa, ettei äkillisiä säästötoimenpiteitä tarvitse toteuttaa tavalla, joka vaikuttaisi tutkinnon sisältöön tai rakenteeseen, Anders Adlercreutz (rkp.) sanoo tiedotteessa.

Ylioppilastutkintolautakunta tiedotti keväällä 2025, että talouden sopeutustoimet vaikuttaisivat ylioppilastutkinnon järjestämiseen vuodesta 2026 alkaen.

Kokeissa olisi voinut olla esimerkiksi enemmän lyhyitä vastauksia edellyttäviä tehtäviä tai monivalintakysymyksiä ja vähemmän avokysymyksiä.