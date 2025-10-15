Politiikka
15.10.2025 11:42 ・ Päivitetty: 15.10.2025 11:47
Ministeri: Tämä säästö on nyt peruttu – ”Sen tulee mitata tietoja ja sivistystä kokonaisvaltaisesti”
Ylioppilastutkintolautakunnan määrärahaa pienennettiin 787 000 eurolla kuluvan vuoden talousarviossa edellisvuoteen verrattuna.
Opetusministeri kertoo nyt, että täydentävässä talousarvioesityksessä tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön sisäinen määrärahojen siirto, joka kattaa vuoden 2025 talousarviossa tehdyn sopeutuksen.
– Ylioppilastutkinnolla on suuri merkitys. Sen tulee mitata tietoja ja sivistystä kokonaisvaltaisesti. Rahoituksen turvaamisen tavoitteena on varmistaa, ettei äkillisiä säästötoimenpiteitä tarvitse toteuttaa tavalla, joka vaikuttaisi tutkinnon sisältöön tai rakenteeseen, Anders Adlercreutz (rkp.) sanoo tiedotteessa.
Ylioppilastutkintolautakunta tiedotti keväällä 2025, että talouden sopeutustoimet vaikuttaisivat ylioppilastutkinnon järjestämiseen vuodesta 2026 alkaen.
Kokeissa olisi voinut olla esimerkiksi enemmän lyhyitä vastauksia edellyttäviä tehtäviä tai monivalintakysymyksiä ja vähemmän avokysymyksiä.
– Tavoitteena on, ettei monivalintatehtävien käyttöä laajenneta aiemmin ilmoitetulla tavalla, eikä vastausten sallittua pituutta lyhennetä esimerkiksi äidinkielen kokeessa tai muissa aineissa, Adlercreutz sanoo.
Ministeri kommentoi jo keväällä Demokraatille, että ohjeistus yo-kokeiden muutoksiin tullut ministeriöstä vaan lautakunta päätti itse muutoksista.
