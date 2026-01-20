Ministeri USA:sta: Ollaan lähellä rajaa, jota ei kannata ylittää edes puheilla

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) uskoo, että ratkaisu Yhdysvaltain ja Euroopan kiistaan Grönlannin asemasta löytyy viime kädessä Yhdysvaltain sisältä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyse on hänen mukaansa siitä, miten saada erityisesti ihmiset Yhdysvalloissa ymmärtämään, että nyt ollaan lähellä rajaa, jonka yli ei kannata edes puheiden tasolla kävellä.

Valtonen toivoi amerikkalaisen itse miettivän, kummalla puolen historiaa he haluavat nyt olla. Hän puhui toimittajille Sveitsin Davosissa, jossa on käynnissä Maailman talousfoorumin kokous.

Valtosen mukaan arktiseen turvallisuuteen panostaminen on tärkeää sekä Suomen että koko Naton näkökulmasta, vaikka esimerkiksi väitetty akuutti turvallisuusuhka Grönlantia kohtaan on ”täysin hypoteettinen”.

Suomalaisilla ei ole Valtosen mukaan mitään hätää, koska oma vahva pelote ja puolustus on otettu aina tosissaan.

- Uskomme siihen, että tästäkin päästään toivottavasti entistä vahvempina ulos, Valtonen sanoi.

- No onhan tämä aikamoista, Valtonen kommentoi.

Hän harmitteli sitä, että kiistely Grönlannista vie huomiota pois ukrainalaisten puolustussodasta.

- (Ukrainassa) on hätä tässä ja nyt, ja siihen meidän pitää kyetä yhdessä vastaamaan. Mitä enemmän me touhuamme tällaisissa sisäisissä kysymyksissä, jotka ovat vahingollisia, niin sitä enemmän se heikentää meitä, Valtonen sanoi.

Valtosen mukaan tilanne Ukrainassa on vaikea kylmyyden ja Venäjän iskuista johtuvien sähkökatkojen takia. Toisaalta Venäjä ei ole valtaamassa Ukrainaa, sillä itse rintamalla ukrainalaiset ovat puolustautuneet erittäin vahvasti Venäjän joukkoja vastaan, Valtonen arvioi.

Valtosen mukaan Venäjä etenee hitaasti ja kärsii merkittäviä tappioita, minkä lisäksi koko maan taloustilanne on heikko. Tästä huolimatta Venäjä panee ukrainalaiset siviilit kärsimään.

- Se on asia, mistä täällä (Davosissa) pitäisi keskustella, Valtonen sanoi.

Teksti: STT/Niilo Simojoki

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 16.32.