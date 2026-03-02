Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.3.2026 09:44 ・ Päivitetty: 2.3.2026 10:01

Ministeriö: Iranin tapahtumat nostavat pian polttoainehintoja Suomessa

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Nesteen huoltoasema kuvattuna Helsingissä 29. lokakuuta 2025.

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen arvioi Iranin tapahtumien näkyvän pian polttoaineiden pumppuhinnoissa myös Suomessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Huttusen mukaan energiamarkkinat reagoivat kansainvälisen politiikan käänteisiin yleensä varsin nopeasti, joten polttoaineiden pumppuhinnat nousevat Suomessa jonkin verran jo tällä viikolla.

Huttunen ei lähde tarkemmin arvioimaan, kuinka suurta hinnannousua Iranin tapahtumien seurauksena voidaan odottaa.

- Totta kai tällä on hintaa nostava vaikutus, vaikka Opechan päätti eilen nostaa tuotantokiintiöitä, Huttunen sanoi toimittajille TEMin tilaisuudessa Helsingissä.

Opec on öljyntuottajamaiden järjestö.

HUTTUSEN mukaan Iranin tilanteen vaikutus energiamarkkinoihin riippuu ennen muuta siitä, kuinka kauan Iranin ja Arabian niemimaan välinen Hormuzinsalmi pysyy suljettuna.

Huttunen viittaa Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tilastoihin, joiden mukaan 27 prosenttia maailmanmarkkinoilla myytävästä raakaöljystä kulki viime vuonna Hormuzinsalmen lävitse. Nesteytetyn maakaasun kohdalla vastaava luku oli 19 prosenttia.

- Nämä ovat todella merkittäviä osuuksia. Varmasti lähiviikot ja jopa lähipäivät näyttävät, saadaanko Hormuzinsalmi avattua kuljetuksille, Huttunen sanoi.

- Avainkysymys on se, pystytäänkö Hormuzinsalmi turvaamaan. Jos pystytään, niin vaikutukset eivät tule olemaan kovinkaan pitkäkestoisia.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 12.01.

