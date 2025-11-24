Ministeriöltä puoli miljoonaa Lapin pelastushelikoptereille – ”Hyvinvointialue tekee sopimukset”

Sisäministeriö myöntää Lapin hyvinvointialueelle puolen miljoonan euron rahoituksen, jolla tuetaan Lapin pelastushelikopteritoiminnan valmiutta. Valtio voi lain mukaan rahoittaa pelastustoimen toimintaa, jos se on erityisistä syistä tarkoituksenmukaista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministeriö toteaa tiedotteessa, että helikopterien käyttö on Lapissa osassa pelastustoimen tehtäviä perusteltua ja välttämätöntä pitkien välimatkojen, harvan tiestön, vaikeakulkuisen maaston ja pelastustoimen harvan palveluverkoston takia vuoksi.

Lapin hyvinvointialueella viranomaisten helikopterien valmiutta on täydennetty sopimusperusteisesti. Palveluita on tuottanut yhdistyksen operoima pelastushelikopteri Aslak, jonka toimintaa rahoituksella kerrotaan turvattavan. Palveluita ovat tuottaneet myös norjalaiset helikopterit.

Ministeriö toteaa, että hyvinvointialue päättää sopimuksesta palveluiden tuottajien kanssa.