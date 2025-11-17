Palkittu politiikan aikakauslehti.
Työmarkkinat

17.11.2025 11:13 ・ Päivitetty: 17.11.2025 11:32

Minna Helle nousee EK:n toimitusjohtajaksi

Elinkeinoelämän keskusliiton uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Teknologiateollisuutta nykyisin johtava Minna Helle. Hän oli yksi ennakkosuosikeista työnantajaleirin johtoon.

EK:n hallitus kertoo tiedotteessaan tehneensä valinnan tänään maanantaina. Helle (s. 1972) aloittaa työnsä nykyisen johtajan Jyri Häkämiehen seuraajana ensi aprillipäivänä. Häkämies jää eläkkeelle toukokuussa 2026.

Aiemmin Helle on toiminut muun muassa Teknon toimitusjohtajana, varatoimitusjohtajana ja työmarkkinajohtajana, valtakunnansovittelijana sekä edunvalvontapomona Akavassa ja STTK:ssa.

Hänellä on työkokemusta myös muualta palkansaajapuolelta, esimerkiksi Tehystä ja Journalistiliitosta.

Keski-Suomen Kivijärveltä lähtöisin oleva Helle on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Häntä pidetään kielitaitoisena, sivistyneenä ja uudistushaluisena työmarkkinavaikuttajana.

HÄNEN AIKANAAN Teknologiateolisuus on korostanut puhtaan teknologian tarpeellisuutta sekä muun muassa työperäisen maahanmuuton tärkeyttä.

Hän on tänä syksynä myös ehtinyt arvostella Petteri Orpon (kok) hallituksen talouspolitiikkaa tempoilusta ja turhaa epävarmuutta luovista linjavaihteluista.

– Jatkan suurella innolla työtä kasvun, uudistumisen ja kestävän tulevaisuuden eteen, Helle kommentoi valintansa jälkeen X-päivityksessään.

