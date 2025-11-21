Mitä sosiaalinen media tekee meille? Katso suoraa lähetystä Eero Heinäluoman ja Maria Guzeninan tilaisuudesta

Sosiaalinen media, tiedotusvälineiden vastuu sekä lasten ja nuorten oikeudet digitaalisessa maailmassa. Demokraatti Demokraatti

Tässä joitakin teemoja, joista keskustellaan tänään SDP:n europarlamentaarikkojen Maria Guzeninan ja Eero Heinäluoman Talviseminaarissa Helsingin Hakaniemessä.

Demokraatti lähettää tilaisuuden verkkosivuillaan suorana lähetyksenä kello 15.30 alkaen. Seminaarin antia voi seurata tämän artikkelin yhteydessä.

Alustojen vastuusta ja luotettavasta tiedonvälityksestä sosiaalisen median aikakaudella ovat keskustelemassa Heinäluoman lisäksi SDP:n kansanedustaja Timo Harakka, tutkija ja kouluttaja Minna Aslama Horowitz ja Demokraatin päätoimittaja Petri Korhonen.

Lasten ja nuorten suojelusta ja oikeuksista digitaalisessa maailmassa keskustelevat Guzenina kanssa SDP:n kansanedustaja Ville Merinen, Laura Sillanpää Pelastakaa Lapset ry:stä ja Eetu Leinonen Nuorisoala ry:stä.