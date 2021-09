Miten perheen tulot muuttuvat, jos parempituloinen isä jääkin tulevaisuudessa kotiin? – Hanna Sarkkinen: ”Vääriä käsityksiä”

Hallituksen esitys perhevapaauudistuksesta etenee eduskunnan käsittelyyn valtioneuvostossa 16.9. tehdyllä päätöksellä. Tavoitteena on, että uudistus tulee voimaan 1.8.2022.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.) esittelivät perhevapaauudistusta tiedotustilaisuudessa perjantaina. Demokraatti seurasi tilaisuutta ja tilaisuuden muusta annista voi lukea täältä ja täältä.

Uudistuksen tavoitteena on myös helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Perhevapaita voi käyttää aiempaa useammassa osassa tai osa-aikaisesti.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, miten perheen tulot muuttuvat, jos parempituloinen isä jääkin kotiin. Sarkkisen asiaan liittyy jo tälläkin hetkellä vääriä käsityksiä.

– Jos vaihtoehtona on esimerkiksi se, että äiti jää kotihoidontuelle tai isä jää ansiosidonnaisella tuella perhevapaille hoitamaan, on hyvin todennäköistä, että perheen kokonaistaloudellisen tilanteen kannalta on edullisempaa, että äiti palaa töihin ja isää ansiodonnaiselle perhevapaalle sen sijaan, että äiti jäisi kotihoidontuelle.