Politiikka
18.8.2025 05:03 ・ Päivitetty: 18.8.2025 05:03
MT: Useampi kuin joka kolmas siirtäisi koulujen kesälomia
Useampi kuin joka kolmas siirtäisi koulujen kesälomia myöhemmäksi, selviää Maaseudun Tulevaisuuden kyselystä.
Kyselyyn vastanneista lomaa siirtäisi 37 prosenttia. Hieman isompi joukko, 41 prosenttia, ei siirtäisi lomia. 22 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan.
Selkeästi kielteisimmin lomien siirtämiseen suhtautuivat alle 30-vuotiaat. Vain 22 prosenttia heistä tekisi muutoksia lomiin, 55 prosenttia pitäisi asiat nykyisellään.
OPETUSMINISTERI Anders Adlercreutz (r.) kertoi Ylelle elokuussa, että ministeriö selvittää parhaillaan koulujen kesälomien siirtämistä.
Kyselytutkimuksen Maaseudun Tulevaisuudelle teetti Kantar TNS Agri. Kyselyyn vastasi noin tuhat ihmistä 8.‒13. elokuuta. Tutkimuksen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
