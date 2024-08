Musta Moksi muutti kaiken Jyväskylässä – “Sähköpylvääseen oikea kylki edellä”

Toyotan musta Moksi muutti sunnuntaina Jyväskylän MM-rallin tuloslistat täysin. Pertti Knuuttila

Ensin Elfyn Evansin auto alkoi kirjoittaa ensimmäisen mutkan urissa ja sitten viimeisessä, nelosvaihteen mutkassa suistui Kalle Rovanperä päin sähkötolppaa ja lepikkoa.

Toyotan varmalta näyttänyt siirtyminen merkkimestaruudessa MM-johtoon ohi Hyundain kääntyi muutamassa minuutissa 20 pisteen tappioksi ja Thierry Neuville kasvatti MM-johtoaan 19 pisteellä 27:ään pisteeseen.

– Tosiaan viimeiseen nelosvaihteella ajettavaan mutkaan tultiin ja jopa himmaillen. Ei voinut noissa vauhdeissa kierrellä. Ei tällä kertaa voinut tehdä mitään. Sähköpylvääseen oikea kylki edellä. Ilman virheitä tehtiin töitä ja sitten yksi kivi päättää rallin, kertasi Rovanperä huoltoparkissa tapahtumia Moksissa.

– Kotiyleisön edessä tuntuu vielä vähän pahemmalta. Aikalailla huonoa tuuria. En osaa sanoa, miten rallin ajaminen jatkuu. Joskus menee yli ihan hyvin tuollaisista, purki Rovanperä tuntojaan.

HYUNDAIN alkurallin katastrofit kääntyivät johtoasemien vankistamiseksi, kun enää neljä rallia on kalenterissa jäljellä.

– Pahin skenaario toteutui. Se koitui ankaraksi takaiskuksi. Ralli on rehellistä, mutta raakaa, kiteytti Toyotan tiimipäällikkö Jari-Matti Latvala maalissa. Lisää aiheesta Kalle Rovanperä kiinni Jyväskylän MM-rallin voitossa – Ari Vatanen: “Rallipenkalla on korpikommunisti ja vuorineuvos rinnakkain”

– Kallelta voitto karkasi. Tosin hänellä on vielä matkaa Juha Kankkusen lukemiin kotirallin voiton jahtauksessa. Juha aloitti sen 1979 ja saavutti ensimmäisen 1991, lohdutteli Latvala.

– Nyt pitää alkaa miettiä. Seb (Ogier) on paras toivo. Etumatka on ankara ajaa kiinni. Kilsoja ei ole paljon jäljellä ja Hyundai voi nyt ajaa taktisesti viisaasti, ennusti Latvala, joka ajoi Rally2-autoissa toiseksi.

– Kallella kävi huono tuuri. Rally1-autolla et voi kierrellä kiviä. Se onnistuu vielä ”kakkosella”, joissa vauhdit ovat pienemmät. Sitä Moksiakin on ajettu niin monta vuotta, että miten niitä kiviä nousee sieltä edelleen, jaksoi Latvala ihmetellä.

Hän unohti, että viimeisen viikon sateet pehmittivät jo valmiiksi kosteat teiden rungot petollisiksi. Ja kun lauantai-iltana, ralliletkan ollessa jo yötauolla, pyyhki Moksin yli tosi rankat vesisateet.

MARSELJEESI soi Jyväskylässä Ogierin toisen Jyväskylän voiton kunniaksi. Edellisen kerran hän nappasi sen 2013 Volkswagenilla.

– Suomen voitto hyvä saada aina kun mahdollista. Mutta tämä tapa, miten se tuli, on huono. Voittoja haluaisin ajamalla, en näin. Emme olleet huonoja täällä, Kalle (Rovanperä) hallitsi. En voi hymyillä tänään. Moottoriurheilu on joskus julmaa. Seuraukset voivat olla kovia, ei vain kilpailijoille vaan koko tiimille, selvitti Jyskälän toisen kerran nimiinsä ottanut Ogier.

– Kaikki työntävät minua nyt ajamaan loppukausi. En tiedä. Haluan pitää nyt kesälomat ensin, katsotaan. Seuraavaan Jyväskylään on niin pitkä aika, että en osaa sanoa nähdäänkö minut täällä vuoden päässä. Ensi kauden avauksessa Montessa ajan mahdollisesti tammikuussa, siitä on puhuttu, mutta mitään ei ole vielä allekirjoitettu. Siitä pitää kysyä Jari-Matilta (Latvalalta), sanoi kahdeksankertainen maailmanmestari Ogier jatkostaan.

– Tämä pistejärjestelmä on vitsi. Pistesysteemi ei käy yhtään järkeen. Tämä on hullu ja kohtuuton, tuomitsi Ogier aiempaan tapaansa tälle kaudelle tuodun uuden pistejärjestelmän, jossa nollautuu lauantain pisteet, jos et aja sunnuntaina maaliin.

Toiseksi ajanut Neuville oli tyytyväinen maltilliseen ja viisaaseen ajoonsa.

– Tänä aamuna en voinut kuvitella miten päivä päättyy. Kuivalla pystyimme tasaiseen ja hyvään vauhtiin. Elfynin ja Kallen tapahtumat tulivat niin nopeasti, että piti ajatella miten ajaa loppurallin. Emme ole niin huonoja kuin viimeiset rallimme. Se on jatkuvaa ajattelua mitä tehdä seuraavaksi. Tänne meillä on parannettavaa voimansiirrossa, aerodynamiikassa, iskunvaimentimissa ja kinetiikassa, luetteli Neuville työlistaa.

– Silti nappasimme hyvän pistepotin, hymyili belgialainen Neuville tyytyväisenä viikonloppunsa.

Rallin kolmanneksi ajoi Fordin ranskalaiskuljettaja Adrien Fourmaux. Hän saavutti näin kauden neljännen palkintopallisijoituksensa.

Rallin paras suomalainen oli yllätyksekseen ensimmäisen kisansa Rally1-autolla ajanut Sami Pajari kartturinaan Enni Mälkönen.

– En olisi pitänyt täysipäisenä, jos joku olisi tullut ennen rallia sanomaan, että olen rallin neljäs. Perjantaina liukastelin takasiiven rikki ja hybridi-yksikön pimeäksi. Muutoin oli puhdas ralli. Minulle oli tärkeää, että oli joitakin hyviä pätkiä ja yksi pohja-aika. En yrittänyt ajaa pisteitä tai aikaa, vaan ajaa mukavalla alueella. Tasaisempaa suoritusta odotin, että sen vauhdin löytäminen olisi ollut helpompaa, summasi lahtelainen kisansa.

Sunnuntaina juonen päästä jälleen kiinni saanut Esapekka Lappi onnistui ajamaan täyden seitsemän pisteen potin ja viimeiseltä ek:lta kolme pistettä.

– Korostaa tosi paljon tätä sunnuntain merkitystä. Tosi hyvä päivä, kun täydet pisteet. Fyysinen heikotus tai joku reaktio tuli, kun sain tiedon Kallen ulosajosta, selvitti Lappi myötäelämistään maamiehensä rinnalla.

– En minä yhtään tiennyt, että siellä sellaiset rytkyt oli tullut. Perähän siinä hyppäsi ja siten löi keulan panssarille ja sitten mentiin, selvitti vielä Lappi perjantaista suistumistaan.

Yleiskilpailun viidenneltä sijalta löytyi Rally2-autojen nopein, Ruotsin Skoda-kuski Oliver Solberg vahvalla ajolla – kuten Latviassa kaksi viikkoa sitten.

Kolmanneksi Rally2:ssa ajoi Lauri Joona.

– Ei ollut virheitä eikä teknisiä murheita. Kreikkaan lähden seuraavaksi, sanoi Joona, joka kohensi asemiaan Rally2:n MM-sarjassa.

Neljänneksi joutui taipumaan 2,6 sekunnin erolla Joonaan Mikko Heikkilä, jonka sunnuntaihinkin mahtui harmeja.

– Ei tämä nyt ollut lainkaan sitä, mitä täältä tultiin hakemaan. Öljytikku oli pompannut irti ja öljyt tuulilasissa veivät näkyvyyden aamun ensimmäisellä Moksissa. Suomessa on F-ryhmäläisissäkin öljytikun lukko, mutta ei näköjään näissä, harmitteli Heikkilä.

– Kyllä se takaperä oli lauantaina rikki, mutta ei sitä vaihdettu päivähuollossa. Se oli virhe, joka maksoi paljon. Katsotaan mikä jatkuu ja missä jatkuu. Perjantaina ei pärjätty vauhdissa. Testitie oli liian kova ja etuvakaaja oli liian kova. Ei lohduta maaliin pääsy, kun tarkoitus oli pärjätä, selvitti Heikkilä murheellisena, jota rasitti 10 sekunnin aikasakko. Ilman sitä olisi sijoitus ollut podiumilla.

Sorateiden Grand Prix osoitti jälleen vaikeutensa, etenkin alati muuttuvissa sääoloissa. Väkeä oli yllättävän vähän liikkeellä ja ruuhkat pienet.