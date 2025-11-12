Myrskyn silmässä ollut Lasse Lehtonen taipui: ”Pohdinnan paikka”

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen pyytää anteeksi sanavalintojaan Kelan henkilöstöstä. Lehtosen ja henkilöstön kärjistyneet suhteet johtivat keskiviikkona siihen, että Kelan hallitus piti ylimääräisen kokouksen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokouksen päätteeksi Kela tiedotti, että Lehtonen korostaa arvostavansa kelalaisten ammattitaitoa. Ylimääräisessä kokouksessa käytiin läpi lähityölinjauksen valmistelua ja siitä herännyttä julkista keskustelua.

Lehtonen oli sanonut julkisuudessa muun muassa, ettei Kelalla nykyisessä työvoimatilanteessa ole tarvetta pitää ”ihan viimeisen päälle” kiinni työntekijöistään.

Kelan hallitus totesi, että hyvä keskusteluyhteys johdon ja hallituksen välillä on erittäin tärkeä.

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi STT:lle kutsuneensa kokouksen koolle viime viikolla sen jälkeen, kun keskustelu Kelan uudesta etätyöohjeesta ja talon työilmapiiristä nousi mediassa isosti esiin.

KIUKAS sanoi, että hallitus on ollut tietoinen lähityölinjauksen valmistelusta ja pitänyt sen suuntaan etenemistä yksimielisesti järkevänä. Hallitus totesi kokouksessa pitävänsä edelleen lähityön maltillista lisäämistä perusteltuna.

- Jos miettii työelämää ylipäätään, niin eihän yksi päivä viikossa ole millään lailla tavaton juttu. Ja jos se nyt poikkeaa yleisestä linjasta, se on varmasti sitä löysempi eikä kireämpi, Kiukas sanoi kokouksen edellä STT:lle.

Tiedotteessa kokouksen jälkeen Kiukas uskoi, että keskusteluyhteys henkilöstön kanssa saadaan korjattua ja Kela pääsee Lehtosen johdolla etenemään kohti muutostavoitteitaan.

KELAN uusi linjaus on, että työntekijöiden on ensi vuoden alusta alkaen käytävä toimistolla vähintään kerran viikossa tai neljä kertaa kuukaudessa. Linjaus on koettu joustamattomaksi, ja siitä leimahti kiivas keskustelu kärkipoliitikkoja myöten.

Kelan tiedotteen mukaan Lehtonen kertoo nyt käyvänsä henkilöstöltä saamansa palautteen läpi huolella.

- Selvää on, että sanavalintani tässä keskustelussa eivät ole olleet onnistuneita. Kommenttini eivät ole osoittaneet sitä arvostusta, jonka Kelassa työskentelevät ammattilaisemme ansaitsevat, ja sitä pyydän anteeksi. Tässä minulla on pohdinnan paikka, Lehtonen sanoi tiedotteessa.

Lehtonen vakuutti myös arvostavansa kelalaisten ammattitaitoa ja Kelassa tehtävää työtä suuresti.

- Olen aiemminkin nostanut esille, että Kela on täynnä osaavia ammattilaisia, jotka pystyvät työskentelemään asiantuntevasti ja joustavasti monenlaisten muutosten keskellä. Jatkamme asian käsittelyä kelalaisten kanssa, Lehtonen lupasi.

KIUKAKSEN mukaan Lehtonen on ollut Kelan tilannetta ja muutoksia koskevissa lausumissa monelta osin oikeassa. Ilmaisut eivät ehkä ole kuitenkaan olleet kaikkein onnistuneimpia.

Kiukas sanoi ennen kokousta, että pääjohtaja on sanoittanut asioita ”ehkä turhan kulmikkaasti”.

- Kyllähän se on tietysti ihan normaalia johtajan ammattitaitoa, että vaikka sisältö olisi sinänsä sama, niin kyllähän se paketointi on hieman erilainen tietenkin yleensä, jos puhutaan vaikkapa omalle hallitukselle, medialle tai henkilökunnalle, Kiukas kertoi.

Lasse Lehtonen aloitti työnsä Kelan pääjohtajana kesäkuussa. Hän siirtyi Kelaan Hus-yhtymän diagnostiikkajohtajan tehtävästä.

Mia Peltola, Terhi Riolo Uusivaara, Nina Törnudd/STT