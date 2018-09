Näiltä kansanedustajilta aborttitoilailuillaan närkästyttänyt Timo Soini odottaa täyttä luottamusta, ”kun lakia ei ole rikottu” – nyt ulkoministeri teeskentelee, ettei tiedä mistä on kyse

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamuksesta äänestetään perjantaina eduskunnassa. Kyse on neljän oppositiopuolueen SDP:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n epäluottamuksesta Soinin toimintaa kohtaan aborttikysymyksissä.

Lue lisää: Miten käy ulkoministerin täysistuntosalin käsittelyssä? – Eduskunta äänestää perjantaina Soinin luottamuksesta

Soini osallistui toukokuussa abortinvastaiseen tilaisuuteen virkamatkansa aikana Kanadassa. Soini sanoi osallistuneensa tilaisuuteen yksitysihenkilönä. Verkkosivuillaan Soini hehkutti Argentiinaa hienoksi maaksi, kun maan senaatti oli äänestänyt abortin laillistamista vastaan.

Soinin toimintaa ovat arvostelleet myös hallituspuolueiden kansanedustajat. Suomen virallisena linjana on edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia.

Luottamusäänestyksessä juuri he, hallituspuolueiden Soinia moittivat kansanedustajat, ovat vaikeassa asemassa, koska tapana ei ole äänestää hallituskumppania vastaan. Esimerkiksi hallituksessa tasa-arvoasioista vastaava ministeri Annika Saarikko (kesk.) ilmoitti ykskantaan äänestävänsä Soinin luottamuksen puolesta. Hän perustelee Helsingin Sanomien haastattelussa päätöstään sillä, että hänen tavoitteensa on Suomen nykyisen abortti­lainsäädän­nön ja kehitys- ja ulkopolitiikassa seksuaalioikeuksien vahva edistäminen, ei Soinin erottaminen.

Saarikkoa ei haittaa ollenkaan se, että samassa hallituksessa istuu ministeri, jonka tavoite on päinvastainen ja joka kuuluttaa sitä muun muassa virkamatkojensa yhteydessä ulkomailla.

Toinen keskustalainen kansanedustaja Hanna Kosonen tiivistää homman ytimen HS:ssa.

”Pakkohan se on äänestää (Soinin puolesta), ei tässä ole vaihtoehtoja. Tätä kutsutaan politiikaksi.”

Taantumuksellisten maalaisliittolaisten perillisten ratkaisut tavallaan ymmärtää, mutta entä monen cityliberaalin kokoomuslaisen. Nyt nähdään yhdellä kertaa ja kunnolla, kuinka paljon naisten oikeuksien parantaminen heille merkitsee tosipaikassa. Katsotaanko Soinin tempauksia jälleen kerran läpi sormien, vaikkei äänestyksessä ole kyse koko hallituksen luottamuksesta?

Soini itse on levollisin mielin äänestyksen alla, ja mikäs on ollessa, kun takana on myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) täysi tuki. Sipilän mukaan hallitus on Soinin takana epäluottamusäänestyksessä.

– Kyllä. Ei meillä (hallituksella) ole huomauttamista ulkoministeri Soinin toimintaan ulkoministerinä, Sipilä sanoi tiistaina.

Blogissaan ulkoministeri kirjoitti oikeuskanslerin päätöksen jälkeen:

”Olennaista kuitenkin on ratkaisun johtopäätös, jonka mukaan: ”Ulkoministeri Soinin ei voida osoittaa toimineen asiassa lainvastaisesti.””

Helsingin Sanomissa Soini täydentää itsevarmasti:

”Totta kai odotan, että hallituspuolueiden edustajat äänestävät luottamusta hallituksen ministerille semminkin, kun lakia ei ole rikottu.”

Niin, juuri siitähän tässä ei ole kyse, ja Soini teeskentelee, ettei sitä ymmärrä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman tiivisti äänestyksen asetelman.

”Tämä tarjoaa hallituspuolueiden, erityisesti keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmän edistyksellisille kansanedustajille mahdollisuuden äänestää naisten oikeuksien puolesta, ilman että samalla tarvitsee äänestää hallituksen luottamusta vastaan.”