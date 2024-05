Näin eduskunnan turvallisuusjohtaja kommentoi huhuja aseiden varomattomasta säilytyksestä

Eduskunta tiedotti tänään, että sen kanslia täsmentää ohjetta aseiden säilytyksestä. Johannes Ijäs Demokraatti

Kansliatoimikunnassa käydyn keskustelun mukaisesti ohje pidetään voimassa, mutta sitä tarkennetaan.

Kansliatoimikunta keskusteli tänään turvallisuudesta eduskunnassa. Keskustelun taustalla on kansanedustaja Timo Vornaseen liittyvä rikosepäily.

Jatkossakin eduskuntaan voi tuoda metsästysaseen tai tarkkuusammunta-aseen, mutta se on viipymättä toimitettava säilytettäväksi turvallisuusosaston hallinnoimaan asekaappiin erillisen ohjeen mukaisesti. Eduskunnan muihin tiloihin ei saa tuoda aseita.

Eduskunnan kanslia tekee yhteistyötä Helsingin poliisilaitoksen kanssa aseiden säilyttämiseen liittyen sekä sen varmistamiseksi, että ohjeistukset ja toimintatavat ovat riittävät.

Eduskunnan kansliatoimikunta oli päättänyt jo helmikuussa, että aseita pitää säilyttää eduskunnan tiloissa vain turvallisuusosaston osoittamassa paikassa.

Ilmeisesti ennen helmikuun päätöstä avain asekaappiin on ollut eduskunnan eräkerhon puheenjohtajalla. Helmikuisen virallisen ohjeen mukaan ase on annettava turvallisuusosastolle säilytettäväksi. Nyt tapaus Vornasen seurauksena helmikuun päätöstä siis täsmennetään entisestään.

EDUSKUNNAN turvallisuusjohtaja Tiina Ranta kertoo Demokraatille, että ohjeen täsmennyksistä on jo ensimmäinen luonnos olemassa.

– Tavoite on se, että pelisäännöt ovat kaikille osapuolille selkeät. On kaikkien osapuolten edun mukaista, että meillä on ihan tarkalleen yhteinen käsitys siitä, miten aseiden kanssa toimitaan. Lisäohjeistus ei ole koskaan turhaa.

Onko tullut mitään tietoa, että aseita olisi säilytetty väärin?

– Tästähän on ollut keskustelua, huhuja, että täällä olisi työhuoneissa tavattu aseita, mutta sellaisia havaintoja ei ole minun tietooni saatettu. Voisi kuvitella, että tässä positiossa ne tulisivat minulle heti välittömästi tietoon, Ranta sanoo.

Ranta kertoo kysyneensä myös turvallisuusosaston kollegoilta, mutta tällaisia tietoja ei ole tullut.

Yle on kertonut huhuista, joita liittyisi aseiden säilyttämiseen eduskunnan työhuoneissa. Myös Demokraatti on kuullut huhun, mutta sen todenperäisyydestä ei ole tietoa.

Ranta sanoo, että hänelle huhu on vieras.

Ylelle on myös kerrottu, että yksi syy eduskunnan helmikuiseen aselinjauksen täsmentämiseen oli se, että osa kansanedustajista on säilyttänyt esimerkiksi metsästysaseitaan eduskuntaviikon aikana varomattomasti, kuten autojensa takakonteissa. Myös Demokraatilla on tiedossa väite takakontissa säilyttämisestä. Tiedon on Ylelle vahvistanut usea kansliatoimikunnan jäsen.

Tiina Rannalla ei itsellään ole havaintoa siitä, että olisi säilytetty aseita auton takakonteissa.

Ranta toteaa, että asetta ei yksiselitteisesti saa säilyttää autossa eduskunnassa.

– Meillä on täällä asekaappi sitä varten.

RANTA kertoo, että kansliatoimikunnan kokouksen pääpaino oli aseiden säilyttämisessä, kun hän oli tänään kuultavana toimikunnassa.

Tämän hetken tieto Rannan mukaan on se, että eduskunnan turvatarkastuksiin ei olisi tulossa muutoksia. Näin ollen eduskunnassa työskentelevät pääsisivät jatkossakin taloon turvatarkastuksetta.

Timo Vornasta epäillään vaaran aiheuttamisesta, laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Poliisi epäilee, että 54-vuotias mies – käytännössä mediatietojen mukaan Vornanen vaikkei poliisi ole asiaa vahvistanut – osoitti aseella kahta henkilöä päin ja ampui laukauksen maahan ravintola Helsingissä ravintola Ihkun edessä viime viikolla.

Vornasella ei ole ollut poliisista saadun tiedon mukaan asetta mukana eduskunnassa. Tiettävästi Vornanen ei ole koskaan säilyttänyt aseita eduskunnassa.

– Sellaista tietoa ei ole tullut, että Vornanen olisi luovuttanut aseen sinne asekaappiin, eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio on sanonut Demokraatille.