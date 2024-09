Näin Jussi Halla-aho kommentoi rasismikampanjaa

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) katsoo, että Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa edustusrooli kuuluu lähtökohtaisesti tasavallan presidentille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aiheesta nousi aiemmin keskustelua, kun presidentti Alexander Stubb sijaisti heinäkuisessa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa pääministeri Petteri Orpoa (kok.).

- Siinähän kyseessä ei ollut Euroopan unionin kokous, joten näkisin, että lähtökohtaisesti edustusrooli kuuluu silloin tasavallan presidentille, joka perustuslain mukaan johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Halla-aho sanoi keskiviikkona eduskunnassa.

Hän vastasi asiaa koskeneeseen kysymykseen puhemiehen tiedotustilaisuudessa.

- Tästä kysymyksestä on käyty viime vuosina vilkasta keskustelua, ja tätä komplisoi se, että Suomi on myös osa Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joten rajanveto EU-politiikan ja ulkopolitiikan välillä on aika lailla veteen piirretty viiva, Halla-aho sanoi.

Hän ei nähnyt myöskään ongelmaa eduskunnan tiedonsaannissa, kun kokoukseen osallistuu presidentti. Halla-aho sanoi, että presidentti Stubb on pyrkinyt aktiivisesti käymään vuoropuhelua eduskunnan, niin puhemiehen, valiokuntien kuin eduskuntaryhmienkin, kanssa.

- Oma tulkintani ja havaintoni on se, että hän pyrkii parhaansa mukaan lieventämään tähän tiedonkulkuun liittyviä ongelmia. Enkä näe, että ainakaan vallitsevassa tilanteessa nimenomaan tiedonsaantiin liittyisi mitään suuria ongelmia tai kysymyksiä. Lisää aiheesta Orpo ja Halla-aho eri linjoilla presidentin edustamisesta – “Minä olen sanonut, että se on pääministerin paikka”

HALLA-AHO totesi, että mahdolliset kysymykset liittyvät enemmän siihen, mikä instituutio on oikea taho edustamaan Suomea erilaisilla foorumeilla.

Hän huomautti, että Euroopan poliittinen yhteisö on uusi projekti eikä vielä ole muodostunut vakiintuneita käytäntöjä sen suhteen, kuka niissä edustaa Suomea.

Hän lisäsi, että presidentin valtaoikeudet suhteessa valtioneuvostoon ovat historiallisen evoluution tulosta ja siksi ne ovat jatkuvassa prosessissa. Tilanne on Suomessa hankalampi kuin niissä maissa, joissa valtion päämies on joko puhtaasti seremoniallinen tai joissa presidentin valtaoikeudet ovat paljon vahvemmat.

Halla-aho ennakoi, että keskustelua asiasta tullaan jatkamaan.

- Tämä on aika paljon kiinni myös henkilöistä ja siitä, minkälaisen otteen he ottavat tähän tasavallan presidentin ja valtioneuvoston sekä tasavallan presidentin ja eduskunnan väliseen työskentelyyn. Tällä hetkellä se näyttää toimivan varsin hyvin.

PÄÄMINISTERI Orpo kommentoi asiaa myöhemmin Demokraatille. Hän sanoi, että aikoo hoitaa Euroopan poliittisen yhteisön kokoukset itse.

- Minä olen sanonut, että se on pääministerin paikka. Siellä on edeltäjäni käynyt ja aion osallistua jatkossa. Tämä (tämän kesän kokous) oli poikkeus ja presidentti oli siinä hyvä sijainen, erityisenkin hyvä, koska se on päämiestason kokous. Mutta jatkossa aion osallistua, Orpo sanoi Demokraatille.

Hän totesi myös, että Euroopan poliittinen yhteisö on ensisijaisesti pääministereiden foorumi.

HALLA-AHOLTA kysyttiin tiedotustilaisuudessa myös, aikooko eduskunta osallistua työyhteisönä hallituksen rasisminvastaiseen kampanjaan ja miten eduskunta aikoo kampanjaa edistää.

Puhemies ei näihin suoraan vastannut. Hän totesi, että hallituksen kampanjat ovat hallituksen kampanjoita ja hallitus toimii Suomessa eduskunnan luottamuksella.

- Eduskunta tietysti pyrkii samaan aikaan puolustamaan länsimaisen yhteiskunnan keskeisintä ihmis- ja perusoikeutta eli sanan-, mielipiteen ja ilmaisunvapautta. Ja myös edistämään esimerkillään asiallista keskustelua myös vaikeista puheenaiheista, Halla-aho sanoi.

STT/Terhi Riolo Uusivaara