Orpo ja Halla-aho eri linjoilla presidentin edustamisesta – “Minä olen sanonut, että se on pääministerin paikka”

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) katsoo, että Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa edustusrooli kuuluu lähtökohtaisesti tasavallan presidentille. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) aikoo käydä kokouksissa itse. Pääministerin ja puhemiehen ajattelussa vaikuttaa olevan vähintäänkin painopiste-ero. Johannes Ijäs Demokraatti

Halla-aho vastasi tänään toimittajien kysymyksiin syyskauden aloitusinfossa eduskunnassa.

Halla-aho totesi, että Euroopan poliittisen yhteisön kokous ei ole Euroopan unionin kokous ja perusteli asiaa myös sillä, että tasavallan presidentti johtaa perustuslain mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

– Tästä kysymyksestä on käyty viime vuosina vilkasta keskustelua ja tätä komplisoi se, että Suomi on myös osa Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joten rajanveto EU-politiikan ja ulkopolitiikan välillä on aika lailla veteen piirretty viiva.

Perustuslaissa lukee, että “Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa”.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei osallistunut kesällä Euroopan poliittisen yhteisön (EPY) kokoukseen. Hän oli lomalla perhesyistä. Asiasta syntyi kohu.

Orpo sopi, että paikalle päämiestason kokoukseen lähtikin tasavallan presidentti Alexander Stubb. Henkilön vaihdoksesta ei informoitu eduskuntaa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) on antanut ymmärtää, että presidenttikin on ulkoasiainvaliokuntaa tavatessaan myöntänyt, että tässä asiassa tapahtui jonkinlainen lapsus tiedonkulussa.

Halla-aho antoi tiedotustilaisuudessa Stubbille yleisellä tasolla kiitosta siitä, että hän pitää hyvin eduskuntaan yhteyttä.

– Ehkä ne kysymykset sitten enemmän potentiaalisesti liittyvät siihen, mikä instituutio on oikea taho edustamaan Suomea erilaisilla foorumeilla.

HALLA-AHOLTA kysyttiin tiedotustilaisuudessa myös, ovatko pääministerit aiemmin osallistuessaan Euroopan poliittisen yhteisön kokouksiin toimineet väärin tai astuneet presidentin varpaille.

Puhemies vastasi, ettei ainakaan muista, että kukaan olisi pahoittanut erityisesti mieltään. Hän lisäsi, että Euroopan poliittinen yhteisö on uusi projekti eikä ole muodostunut vielä vakiintuneita käytäntöjä siitä, kuka niissä Suomea edustaa.

Pääministeri Petteri Orpo kommentoi tänään Halla-ahon näkemyksiä Demokraatille. Orpo aikoo hoitaa Euroopan poliittisen yhteisön kokoukset itse.

– Minä olen sanonut, että se on pääministerin paikka. Siellä on edeltäjäni käynyt ja aion osallistua jatkossa. Tämä (tämän kesän kokous) oli poikkeus ja presidentti oli siinä hyvä sijainen, erityisenkin hyvä, koska se on päämiestason kokous. Mutta jatkossa aion osallistua.

Orpo toteaa, että Euroopan poliittinen yhteisö on ensisijaisesti pääministerien foorumi.

Demokraatti kysyi Orpolta myös, onko tällä hetkellä painopistekonflikti puhemiehen ja pääministerin välillä.

Orpo ei ollut ennen kommenttejaan ehtinyt perehtyä Halla-ahon ajatteluun.

– Mutta tämä on se kanta, mikä Suomessa on muodostettu viime kaudella, kun tämä (kokous) ensimmäisen kerran oli. Silloin on päädytty siihen, että pääministeri osallistuu. Minä pidän sitä jatkossakin oikeana. Nyt tässä, poikkeus, yhden kerran presidentti kävi siellä. En ole nähnyt Halla-ahon perusteluja, pohdintaa. Mutta aina pohtia saa.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) kertoo, että pääministeri Orpo raportoi Euroopan poliittisen yhteisön kokouksesta valiokunnalle 18. syyskuuta. Kyseessä on yhteiskokous ulkoasiainvaliokunnan kanssa.

Suuren valiokunnan jäsen Elisa Gebhard (sd.) on aiemmin kertonut pyytäneensä, että valiokunta kuulisi Orpoa suullisesti.

Euroopan poliittisen yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä yhteistä etua koskevien kysymysten käsittelemiseksi vahvistaa Euroopan mantereen turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Se kokoontui ensi kerran 2022. Se kokoaa johtajia eri puolilta Eurooppaa.