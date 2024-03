Näin Halla-aho puhui Niinistölle ja Stubbille – nosti esiin Machiavellin

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho piti puheet uuden presidentin virkaanastujaisissa sekä Sauli Niinistölle että Alexander Stubbille. Demokraatti Demokraatti

Halla-aho huomioi Stubbin lukeneisuuden.

– Te olette ahkera lukija. En tosin tiedä, pystyttekö edelleen – tai tästä lähtien – lukemaan kirjan viikossa, mikä joskus oli uudenvuoden lupauksenne. Olette muun muassa kertonut lukeneenne Niccolo Machiavellia, tuota 1400-luvulla syntynyttä firenzeläistä valtiomiestä, ja oppineenne häneltä paljon vallankäytöstä ja siitä, miksi valtaa ei pidä keskittää yhdelle henkilölle. Tämä on hyvä esimerkki historian tajusta, joka liittää Teidät osaksi tasavallan presidenttien pitkää traditiota. Machiavellin Ruhtinas oli niin J.K. Paasikiven kuin Urho Kekkosenkin yöpöydällä jatkuvasti avoimena.

Halla-ahon mukaan eheys vaatii myös johtajuutta eikä presidentin tule arkailla evästysten ja ideoiden antamista eduskunnalle tai valtioneuvostolle.

– Edeltäjänne, presidentti Niinistö, on käyttänyt tätä mahdollisuutta taitavasti. Esimerkiksi Suomen vaikea taloustilanne saattaa vaatia tällaista ajatustenvaihtoa siitä riippumatta, ketkä istuvat kulloinkin hallituksessa.

TEHTÄVÄNSÄ jättävälle Niinistölle Halla-aho muistutti, että tämä astui virkaannsa tasan 12 vuotta sitten tässä samassa paikassa, eduskunnassa.

– Kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022, sanoitte tässäkin salissa lukuisia kertoja toistetut sanat: ”Nyt naamiot on riisuttu. Vain sodan kylmät kasvot näkyvät.” Tyynet mutta samalla lujat sananne jäivät koko kansakunnan muistiin dramaattisuudessaan.

Halla-aho sanoi, että Niinistö ottanut puheissaan kantaa tilanteisiin, joissa eduskunta tai valtioneuvosto ovat olleet jumissa.

– Joskus on hyvä vihjaista, että nyt on tekemisen aika. Kansa on nähnyt tällaisen oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan tehdyn viestinannon hyvänä johtajuutena ja Teihin onkin luotettu ennätysmäisin kannatusluvuin. Viime elokuussa julkaistun kyselyn mukaan kansa nimeää Teidät kaikkien aikojen parhaaksi Suomen tasavallan presidentiksi – ja Suomen historiassa on melko kovia kilpailijoita.

Lopuksi puhemies kiitti vielä Niinistön vaimoa, tohtori Jenni Haukiota.

– Olette esimerkillisesti toiminut tiiviisti Suomen kirjallisuuskulttuurin parissa kauden aikana samalla tukien tyynellä ja vakaalla luonteellanne presidentin työtä. Presidenttiperhe sai myös perheenlisäystä kauden aikana ja onnittelen siitä lämpimästi. Toivotan kaikkea hyvää perhe-elämään.

Halla-aho toivoo myös, että, Niinistö olisi jatkossakin merkittävä valtiollinen vaikuttaja ja henkilö, johon luotetaan.

– Toivon, että annatte arvokkaan kokemuksenne ja osaamisenne myös tulevaisuudessa kansakunnan käyttöön.