Näin miesten jääkiekkoliiga mullistuu

Kotimainen jääkiekkoliiga osoitti myöhään torstaina kykynsä tehdä kauaskantoisia päätöksiä. Kauan odotettu päätös uusia huippukiekkoilun sarjamalli syntyi liigaosakkaiden yhtiökokouksessa yli viiden tunnin väännön jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuloksena Liiga pelataan ensi kauden siirtymäkauden jälkeen kaudella 2027-28 uudella 14 joukkueen A-liigalla ja sen alapuolella 10 joukkueen B-liigalla, Jääkiekon SM-Liiga Oy:n yhtiökokous päätti.

Avoimen kilpailun palauttamiseksi 2027-28 lähtien A-liigan viimeinen joukkue putoaa joka kevät B-liigaan ja B-liigan paras nousee A-liigaan. Sarjojen välillä on siten suora nousu ja lasku.

Liigan ensi kausi 2026-27 pelataan korkeintaan 18 joukkueen siirtymäkautena. 14 parasta selviytyy seuraavan kauden A-liigaan, 10 joukkuetta B-liigaan. Nämä sarjat ovat saman liigaorganisaation hallinnossa.

Paljon arvostelua osakseen saaneen Liigan pomoportaan ilmeistä paistoi vuorokauden vaihteen paikkeilla helpotus. Vaikka sarjajärjestelmän uudistus ja joukkuemäärän karsiminen nykyisestä 16 joukkueesta kahdella 14 joukkueeseen oli kompromissi, päätöksen lykkääminen hamaan tulevaisuuteen olisi kielinyt Liiga-johdon pelkuruudesta.

- Tämä oli iso päivä, mitä saimme suomalaisessa jääkiekossa aikaiseksi. Kaikki seurat ilmoittivat tukevansa tehtyjä päätöksiä, Liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä kehui.

YHTIÖKOKOUKSEN kuumin aihe oli A-liigan joukkuemäärän pudottaminen nykyisestä 16:ta joko 14:ään tai 12:een.

Liki yhtä paljon tunteita herätti jokakeväinen suoran putoamisen ja nousun mahdollisuus A-liigasta alemmas saman sateenvarjon alla pelaavaan B-liigaan ja päinvastoin.

- Osa asioista äänestettiin läpi vaaditulla määräenemmistöllä, Seppä kuvaili.

- Pisin aika kokouksessa keskusteltiin joukkuemäärästä ja suorasta noususta A-liigaan, Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen vahvisti.

Ensi kauden siirtymäkausi on ennakkopuheissa herättänyt kosolti mielenkiintoa. Ensi kaudeksi A-liigan lisenssiä havittelee varmasti jo viime keväänä Pelicansia vastaan pääsarjapaikasta tuloksettomasti karsinut Jokerit ja mahdollisesti Joensuun Kiekkopojat, joka on aiemmin myöntänyt kiinnostuksensa pelata korkeimmalla sarjaportaalla.

Ensi kauden ”kaikkien kynnelle kykenevien” Liigan mammuttisarjan erikoisuuksiin kuuluvat runkosarjan päätteeksi pelattavat 12 parhaan joukkueen pudotuspelit. Sijoille 13-16 sijoittuneet joukkueet karsivat seuraavaksi kaudeksi jäljelle jäävistä kahdesta viimeisestä A-liigan paikasta.

Kauden 2026-27 laajennetun ”supersarjan” käyttöönotto merkitsee sitä, ettei ensi keväänä pelata Liiga-karsintoja.

SM-LIIGAN yhtiökokouksen kiritti päätöksiin lokakuun lopulla julkisuuteen tullut ulostulo mahdollisesta uudesta kotimaisesta huippukiekkosarjasta.

Tapparan taustayhtiön Tamhockeyn entinen puheenjohtaja Heikki Penttilä ilmoitti tiedotteessaan, että Liigan suuremmilla seuroilla on valmius irtaantua SM-liigasta ja perustaa uusi kotimainen huppusarja.

Ainakin Liigan puheenjohtaja Seppä tulkitsee, että SM-liigan suurimmatkin seurat ovat yhtiökokouksen päätösten jälkeen Liigan takana. Näin Penttilän visio raukeaa.

- Saimme yhtiökokouksessa kaikilta seuroilta sitoumuksen ja olemme entistä yhtenäisempiä, Seppä kehui.

Sarjamallin uudistuksen onnistumista arvioidaan kahden, kolmen vuoden välein.

LIIGAN suurempia seuroja on vuosikaudet nyppinyt pudotuspelien tulonjako. Apajalle ovat päässeet puolivälieristä eteen päin kaikki Liiga-seurat.

Sarjamallin muutoksessa tulonjako puretaan, ja jokainen seura saa ensi kaudesta lähtien pitää pudotuspelien lipputulonsa. Liiga perii päältä kulut ottelujen järjestämisestä.

Myös Liigan kankeaksi koettua päätöksentekoa kevennetään. Valtaa siirretään Liigan osakkailta liigahallitukselle päin.