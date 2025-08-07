Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

7.8.2025 11:16 ・ Päivitetty: 7.8.2025 11:16

Näin Orpo kommentoi Purran kohuesitystä

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo tienneensä etukäteen, että valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) aikoo tehdä oman esityksensä ensi vuoden budjettiin tehtävistä sopeutuksista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Orpo ei kuitenkaan tiennyt Purran esityksen sisällöstä tai yksityiskohdista etukäteen. Pääministeri kommentoi asiaa STT:lle lomaltaan Kainuun mökiltä.

-  Kävimme valtiovarainministerin kanssa lyhyen keskustelun edellisenä päivänä (tiistaina). Hän kertoi, että tulee tekemään oman esityksensä, mutta sisältöön ja yksityiskohtiin ei menty, Orpo sanoo STT:lle.

Purra julkisti oman esityksensä keskiviikkona.

Pääministerin mukaan vastaavia tapauksia eli valtiovarainministerien irtiottoja on ollut joskus ennenkin Suomen poliittisessa historiassa.

-  Esitys oli tehty Purran ja perussuomalaisten näkemysten pohjalta, eikä siinä ole otettu muiden puolueiden näkökulmia huomioon. Hallituksen täytyy neuvotella oma esityksensä.

Orpon mielestä on selvää, että valtiovarainministerin ehdotus ei saanut kuittausta muilta hallituspuolueilta.

Lisää aiheesta

Purra löi esityksensä pöytään – Minna Helle kommentoi: ”Märkä rätti päin yritysten kasvoja”
Purran esitykselle murskakritiikkiä ja vähän kiitostakin – ”Kylmääviä uutisia”, sanoo SDP:n Räsänen
Tätä Riikka Purra tarjoaa: leikkauksia kuntien valtionosuuksiin ja järjestöjen tukiin

Neuvottelut alkavat Orpon mukaan ensi viikon alusta kaikkien hallituspuolueiden kesken ja silloin pohjana toimii normaaliin tapaan valtiovarainministeriön virkamiesten tekemä pohjaesitys.

ORPO on pyytänyt puolueita nimeämään omat neuvottelijansa.

Kokoomuksen neuvottelijaksi on tulossa kansanedustaja Ville Valkonen, mutta Orpo sanoo itse ohjaavansa neuvotteluja hyvin tiiviisti. Pääministeri ennakoi neuvotteluista joka tapauksessa pitkiä ja erittäin vaikeita, sillä hallitus on jo tehnyt sopeutustoimia lähes kymmenen miljardin edestä, eikä helppoja ratkaisuja enää ole.

-  Tämä tulee vaatimaan varmasti yhteensovittamista ja kompromisseja.

Hän uskoo kuitenkin, että hallitus löytää yhteisen sävelen ”siitä huolimatta, että tämä lähti liikkeelle tällä kulmalla”.

-  Olemme ennenkin pystyneet neuvottelemalla rauhallisesti ratkaisemaan asiat.

Hallituksen varsinainen budjettiriihi on syyskuun alussa.

ORPO pitää Purran esittämää tasoa noin miljardin euron lisäsopeutuksista tällä tietoa oikean suuntaisena. Lopullinen sopeutustarve tarkentuu kuitenkin vasta budjettiriihessä, kun valtiovarainministeriön tuorein ennuste valmistuu.

Hän ei ota kantaa siihen, tuleeko hallituksen ratkaisun sisältää sekä menoleikkauksia että veronkiristyksiä.

-  Kokoomuksen lähtökohta on, että veroaste ei saa enää nousta. Ensisijaisesti ratkaisua haetaan leikkausten kautta, mutta sopeutustoimien pitää olla miljardi.

Sanna Nikula/STT

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

7.8.2025 07:59

Purra löi esityksensä pöytään – Minna Helle kommentoi: ”Märkä rätti päin yritysten kasvoja”

Politiikka

6.8.2025 16:48

Purran esitykselle murskakritiikkiä ja vähän kiitostakin – ”Kylmääviä uutisia”, sanoo SDP:n Räsänen

Politiikka

6.8.2025 16:02

Tätä Riikka Purra tarjoaa: leikkauksia kuntien valtionosuuksiin ja järjestöjen tukiin

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Talous
7.8.2025
Purra löi esityksensä pöytään – Minna Helle kommentoi: ”Märkä rätti päin yritysten kasvoja”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
7.8.2025
Tampereen Teatterikesässä saatiin vankkoja todisteita: poliittinen teatteri ei ole kuollut
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU