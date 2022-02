Näin Sauli Niinistö ja Sanna Marin kommentoivat tänään kysymystä Suomen Nato-jäsenyydestä

Suomen valtiojohto piti torstaina aamupäivällä tiedotustilaisuuden Venäjän Ukrainassa aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan johdosta. Presidentti Sauli Niinistöltä ja pääministeri Sanna Marinilta kysyttiin tilaisuudessa kantaa Suomen Nato-jäsenyyteen. Rane Aunimo Demokraatti

Niinistöltä tiedusteltiin, onko tämä nyt se hetki, jolloin Suomen tulisi hakea Nato-jäsenyyttä.

– Seurasin eilen aika tarkoin eduskunnan asiasta käymää keskustelua ja siinä oli muutama perusvire. Ensinnäkin se, että jos ei kohta voida sanoa, että oli yksimielisyyttä mutta oli huomattavan paljon havaittavissa sitä, että halutaan ymmärtää, että joku toinen ehkä ymmärtää asian toisella tavalla, mutta että tässä sotilaallisen liittoutumisen kysymyksessä kyetään hyvin asiallisesti keskustelemaan. Nyt sitten näemme kaikki sinänsä kaikki hyvin ymmärrettäviä nopeita kommentteja siitä, että hakemus tänään ja jäsenyys huomenna. Nämä tunneilmaisut ovat niin kuin sanoin hyvin ymmärrettäviä, mutta eivät sitten oikein reaalimaailmassa tietenkään voi toimia.

Pääministeri Marinilta puolestaan kysyttiin, onko nyt aika hallituksessa aloittaa keskustelu Suomen Nato-jäsenyydestä.

– Kuten tasavallan presidentti aikaisemmin totesi tämä uhka, tilanne ei kohdistu Suomeen. Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Tämä tilanne on nyt Ukrainassa. On tärkeää, että niin Suomi, EU kuin kansainvälinen yhteisö on laajasti tuominnut Venäjän toimet ja me toimimme voimakkaasti yhdessä tässä tilanteessa Venäjää vastaan. On myös selvää se, että varmasti keskustelu Nato-jäsenyydestä Suomessakin tulee monipuolistumaan, sitä varmasti tullaan käymään. Se näkyy jo eduskunnan keskustelussa, eilenkin kun kävimme tätä yhteistä tilannekuvaa läpi.

– Tämä on kuitenkin keskustelu, että se vaatisi laajan parlamentaarisen yksituumaisuuden, ei nyt aivan yksimielisyyttä, mutta hyvin laajan tuen niin parlamentaarisesti kuin kansan keskuudessa, että Suomi päättäisi Nato-jäsenyyttä hakea. Mutta kuten selonteoissamme on kerrottu, mikäli Suomen turvallisuus sitä vaatii, mikäli turvallisuusympäristön muuttuessa katsomme, niin Suomella on mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä. Mikäli tilanne olisi tuo, niin varmasti valtiojohdolla, tasavallan presidentin johdolla on mahdollisuus tätä keskustelua käydä.