“Näin suuret leikkaukset tekevät pahaa jälkeä” – sote-järjestöt hämillään avustusehdotuksesta

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea julkaisi viime viikolla esityksensä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksiksi ensi vuodelle.

Avustuksiin kohdistuvat leikkaukset ovat poikkeuksellisen suuria ja ravistelevat monia järjestöjä syvältä, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö Soste toteaa tiedotteessa.

Suurta keskustelua on herättänyt myös se, miten avustusleikkauksia on kohdistettu. Useat järjestöt kokevat, ettei avustusesitys vastaa sitä, miten leikkaukset olisi tarkoituksenmukaisinta tehdä, jos ne on pakko toteuttaa.

– Tällä hetkellä tuntuu siltä, että järjestöjen oma asiantuntemus ei ole päässyt esille siten kuin olisi toivottavaa. Järjestöt tuntevat ministeriötä paremmin oman toimintansa, työn kohteina olevat ihmiset ja heidän arkensa. Moni järjestö kokee olevansa nyt tilanteessa, jossa leikkaukset kohdistuvat toimintaan epätarkoituksenmukaisesti, Sosten hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta kertoo.

Näin suuret leikkaukset tekevät Sosten mukaan pahaa jälkeä järjestöjen työlle.

– Nyt on kriittinen hetki varmistaa, että vahingot jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Järjestöille olisi pitänyt jättää paljon enemmän liikkumavaraa siihen, miten leikkaukset järjestöissä kohdistuvat, Markkula-Kivisilta huomauttaa.

AVUSTUSEHDOTUKSEEN on mahdollista esittää kannanotto ministeriön kirjaamoon. Soste kannustaa kaikkia järjestöjä, joiden mielestä avustusesitys ei ole tarkoituksenmukainen, tekemään näin.

– Samalla rahalla voidaan oikein kohdennettuna saada aikaan enemmän. On tärkeää, että ministeriö kuulee tarkasti järjestöjen asiantuntemusta rahoituksen kohdistamisessa.

Myös Soste hakee omalta osaltaan muutosta avustustensa kohdentamiseen, jotta se voisi parhaalla mahdollisella tavalla turvata jäsentensä ja niiden edustamien ihmisten tuen.