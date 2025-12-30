Talous
30.12.2025 06:22 ・ Päivitetty: 30.12.2025 06:22
Naispomojen määrä pörssiyhtiöissä kasvoi – silti yhä vähemmistönä
Suomen pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on enemmän naisia kuin koskaan aiemmin, ilmenee Keskuskauppakamarin katsauksesta. Naisia on johtoryhmissä nyt 31 prosenttia.
Toimitusjohtajatasolla naisten määrä sitä vastoin laski kahdella edellisvuoteen verrattuna. Tällä hetkellä Helsingin pörssissä on 11 yhtiötä, joiden toimitusjohtajana on nainen. Samalla naisten osuus liiketoimintojen johtajista laski yhdellä prosenttiyksiköllä 16 prosenttiin.
Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Ville Kajalan mukaan kehitys on ollut edelleen kokonaisuutena arvioiden positiivista, vaikka parilla osa-alueella tuli takapakkia.
- Viime vuonna saavutettiin uudet ennätykset sekä naistoimitusjohtajien määrässä että naisten osuudessa liiketoimintojen johtajista. Nyt näiltä ennätystasoilta tultiin alas vain vähän, Kajala sanoi tiedotteessa.
SILTI NAISTEN osuus sekä toimitusjohtajista että liiketoimintojen johdosta on kuitenkin edelleen kovin pieni, Kajala huomautti.
- Tällä on kerrannaisvaikutuksia, sillä pörssiyhtiöiden hallituksiin edetään useimmin toimitusjohtajan tai liiketoiminnan johtajan tehtävistä. Siksi on tärkeää, että yhtiöt kiinnittävät huomiota omiin rekrytointiprosesseihinsa niin ylimmän johdon kuin keskijohdon rekrytoinnissa, Kajala sanoi.
Ensi vuoden kesällä voimaan tuleva suositus edellyttää tasapuolista sukupuolijakaumaa pörssiyhtiöiden hallituksissa. Toistaiseksi ei ole näkynyt merkkejä siitä, että kiintiötavoite olisi lisännyt naisten siirtymistä johtoryhmistä hallitusammattilaisiksi.
- Jos siirtymää alkaa muodostua, naisten osuuden kasvattaminen johtoryhmätasolla edellyttäisi, että naisten osuus uusista johtoryhmänimityksistä olisi selvästi nykyistä suurempi, Kajala totesi.

