Nasima Razmyar penää Petteri Orpolta johtajuutta: ”Vakava tilanne”

Eurooppa on vakavassa tilanteessa Münchenin turvallisuuskonferenssin jälkeen, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar. Demokraatti Demokraatti

– Yhdysvallat ja Venäjä pyrkivät neuvottelemaan Ukrainan rauhansopimuksesta Ukrainan ja Euroopan yli. Trumpin, Vancen ja puolustusministeri Hegsethin puheet osoittavat, että Yhdysvaltojen sitoutuminen eurooppalaisiin liittolaisiin horjuu pahasti, Razmyar kommentoi tiedotteessaan.

Euroopan maiden johtajia kokoontuu tänään iltapäivällä Pariisiin keskustelemaan Euroopan turvallisuudesta ja Ukrainan tilanteesta. Kokousta isännöi Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Razmyarin mukaan Suomen hallituspuolueiden eripuraiset kommentit Yhdysvaltojen johtajien puheisiin ovat hämmentäviä.

– Etenkin näin vakavassa tilanteessa on tärkeää, että hallituspuolueet seisovat yhtenäisesti Suomen ulkopoliittisen linjan takana. Varapresidentti Vancen tietoinen vaikeneminen Ukrainan turvatakuista ja Euroopan ulkoisesta turvallisuudesta oli selkeä ja huolestuttava viesti.

Razmyar arvioi, että perussuomalaisia tämä ei kuitenkaan vaikuta huolestuttavan, vaan puolue keskittyi ylistämään Vancen puhetta ja piikittelemään ulkoministeri Elina Valtosta (kok.).

– Ei ole ensimmäinen kerta, kun hallitus ei kykene toimimaan yhtenäisesti ulkopoliittisissa kysymyksissä. Pääministeri Orpon (kok.) on syytä ottaa johtajuus ja suoristaa hallituksensa rivit. Ukrainan kohtalon hetkellä Suomen ulkopoliittisen linjan on oltava kristallinkirkas ja meidän on seistävä kumppanimme rinnalla.

Razmyarin mukaan Trumpin rauhanneuvottelut Saudi-Arabiassa eivät voi käynnistyä ilman Ukrainan ja Euroopan mukanaoloa.

– Jos näin tapahtuu, mitataan Suomen ja muiden Euroopan johtajien rohkeus todeta selvästi, että tämä ei käy.