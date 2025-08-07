Nasima Razmyar: Purran opetusleikkaukset rapauttavat sivistyspohjaa

Valtiovarainministeriön aikeet kuntien valtionosuuksien leikkauksista ja yliopistojen rahoituksen indeksijäädyttämisestä ovat takapajuista politiikkaa, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar. Demokraatti Demokraatti

Leikkauskohteet sisältyvät ministeriön keskiviikkona julkaisemiin ensi vuoden budjettiehdotuksen linjauksiin. Ministeriö on luvannut, etteivät kuntien osuuksista tehdyt säästöt kohdistuisi perusopetukseen, mutta käytännössä monet kunnat eivät pysty jättämään kouluja leikkausten ulkopuolelle.

– Kyse ei ole vain hallinnollisista muutoksista – nämä leikkaukset osuvat suoraan opetukseen, tutkimukseen ja suomalaisten osaamiseen. Ne rapauttavat sivistyspohjaa, jolle tulevaisuuden kestävä talouskasvu rakennetaan, Razmyar sanoo tiedotteessaan.

Hän muistuttaa, että myös hallituksen muista puolueista on tullut kovaa kritiikkiä budjettiehdotuksen koulutusleikkauksille ja aikeille lakkauttaa Opetushallitus.

– Vaikuttaa siltä, että Purra käy omaa ideologista kampanjaansa koulutusta ja sivistystä vastaan – Trumpin jalanjäljissä, Razmyar moittii.

Budjettiesityksessä jäädytettäisiin myös jo aiemmin sovittuja teollisuuden tutkimus- ja kehittämistyön varoja.