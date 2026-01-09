Politiikka
Naton Euroopan-komentaja kehui vierailullaan Suomea – vaikeni Grönlannista
Naton Euroopan-joukkojen komentaja (SACEUR), yhdysvaltalaiskenraali Alexus G. Grynkewich on ollut kaksipäiväisellä vierailulla Suomessa. Tiedotustilaisuudessa hän kehui Suomea malliliittolaiseksi, mutta ei suostunut vastaamaan kysymyksiin Donald Trumpin uhkailusta Grönlantia kohtaan.
Puolustusvoimain komentajan Janne Jaakkolan mukaan Nato-komentajalle on esitelty Suomen puolustusvoimien toimintaa, mihin kuului muun muassa vierailu itärajalla Vaalimaalla.
Aitoamerikkalaiseen tapaan Grynkewich kehui vuolaasti rajavalvontaa ja siihen tutustumista ”fantastiseksi kokemukseksi”. Hän myös kutsui Suomea malliliittolaiseksi.
– Suomi on liittolaisemme kriittisessä paikassa ja osa uutta Norfolk-yhteisöä, arktista turvallisuutta sekä raja- ja merivalvontaa, sen jokapäiväisessä arjessa. Emme voisi toivoa parempaa liittolaista tähän paikkaan, kenraali sanoi tiedotustilaisuudessaan.
Grynkewich nosti esiin myös suomalaisten kokemuksen esimerkiksi Kosovon rauhanturva- ja kumppanuusoperaatioissa.
VÄHEMMÄN yllättäen hän kieltäytyi vastaamasta suomalaismedian kysymyksiin Grönlannista. Komentaja vetosi siihen, ettei hän sotilaana muutenkaan kommentoi politiikkaa.
– Enkä halua spekuloida hypoteettisilla kysymyksillä ja hyvin kaukaisilla tilanteilla. Toimin Naton ja sen sotilasasioiden edustajana enkä näe, että organisaatio olisi kriisissä. Puolustamme jokaista tuumaa Naton jäsenmaiden alueista, kuten ennenkin, hän muotoili.
Suomen puolustusministeri Antti Häkkänenkään (kok.) ei yhdysvaltalaiskomentajan läsnäollessa halunnut arvailla Grönlanti-aiheilla. Häkkänen kuitenkin korosti, että Suomi tukee Tanskan suvereniteettiä ja maan jäsenyyttä Natossa.
Hybridisodankäynnin muotojen, kuten Venäjän mahdollisesti Suomen(kin) kiusaksi lähettämiin ”varjolaivastoihin”, Grynkewich totesi liittyvän enemmän kansallisen puolustuspolitiikan asioihin.
– Mutta totta kai annamme tiedustelu- ja muuta apua sen mukaan, mikä on tarpeen.
Ukrainan rauhanneuvotteluihin ja turvatakuisiin komentaja sanoi suhtautuvansa toiveikkaasti.
– En väitä, että kaikki olisi valmista, mutta olemme edistyneet molemmissa todella paljon.
Antti Häkkänen muistutti Suomen ja muiden Pohjoismaiden voimakkaista satsauksista puolustusmenoihin, mitä Grynkewich myös kehui esimerkiksi muille Nato-liittolaisille.
– Tarvitsemme vahvempaa Eurooppaa, jotta voimme suojella Eurooppaa. Myös siksi, että Kiinan ja presidentti Xin mahdollinen aggressio esimerkiksi Taiwania kohtaan on otettava Natossa ja kansainvälisissä suhteissa huomioon.
VIERAILUSTA kerrottiin julkisuuteen tänään matkan päätteeksi. Matka oli Grynkewichin ensimmäinen työvierailu Suomeen. Hän aloitti tehtävässään viime vuoden heinäkuussa. Sotilasuransa hän on tehnyt Yhdysvaltain ilmavoimissa.
Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli Yhdysvaltain asevoimien pääesikunnassa Pentagonissa operaatiopäällikkönä.
Naton Euroopan-joukkojen komentajan tehtävässä on perinteisesti palvellut aina yhdysvaltalainen kenraali, eikä presidentti Donald Trumpin toisen kauden tuoma epävakaus Atlantin ylittäviin suhteisiin tuonut muutosta tähän perinteeseen viime kesänä.
KOMENTAJAN Suomen-vierailu osui liittouman kannalta erityisen arkaluontoiseen hetkeen. Trumpin hallinnon vaatimukset Grönlannin saamisesta Nato-liittolaismaa Tanskalta osaksi Yhdysvaltoja ovat voimistuneet, eikä hallinto ole julkisesti sulkenut pois sotilaallisen voiman käyttöä.
Torstaina julkaistussa New York Timesin haastattelussa Trump sanoo, että tulevaisuudessa Yhdysvaltain on ehkä tehtävä valinta Grönlannin saamisen tai Naton säilyttämisen välillä.
- Se saattaa olla valinnan paikka, Trump vastasi lehden kysymykseen.
Tilanne on johtanut kriisiin Tanskassa, jonka autonominen alue Pohjois-Amerikan lähellä sijaitseva Grönlanti on. Tanska on vaatinut Yhdysvaltoja lopettamaan uhkailun.
