Naton Euroopan-komentaja kehui vierailullaan Suomea – vaikeni Grönlannista

Naton Euroopan-joukkojen komentaja (SACEUR), yhdysvaltalaiskenraali Alexus G. Grynkewich on ollut kaksipäiväisellä vierailulla Suomessa. Tiedotustilaisuudessa hän kehui Suomea malliliittolaiseksi, mutta ei suostunut vastaamaan kysymyksiin Donald Trumpin uhkailusta Grönlantia kohtaan.

Puolustusvoimain komentajan Janne Jaakkolan mukaan Nato-komentajalle on esitelty Suomen puolustusvoimien toimintaa, mihin kuului muun muassa vierailu itärajalla Vaalimaalla.

Aitoamerikkalaiseen tapaan Grynkewich kehui vuolaasti rajavalvontaa ja siihen tutustumista ”fantastiseksi kokemukseksi”. Hän myös kutsui Suomea malliliittolaiseksi.

– Suomi on liittolaisemme kriittisessä paikassa ja osa uutta Norfolk-yhteisöä, arktista turvallisuutta sekä raja- ja merivalvontaa, sen jokapäiväisessä arjessa. Emme voisi toivoa parempaa liittolaista tähän paikkaan, kenraali sanoi tiedotustilaisuudessaan.

VÄHEMMÄN yllättäen hän kieltäytyi vastaamasta suomalaismedian kysymyksiin Grönlannista. Komentaja vetosi siihen, ettei hän sotilaana muutenkaan kommentoi politiikkaa.

– Enkä halua spekuloida hypoteettisilla kysymyksillä ja hyvin kaukaisilla tilanteilla. Toimin Naton ja sen sotilasasioiden edustajana enkä näe, että organisaatio olisi kriisissä. Puolustamme jokaista tuumaa Naton jäsenmaiden alueista, kuten ennenkin, hän muotoili.