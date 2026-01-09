Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

9.1.2026 14:04 ・ Päivitetty: 9.1.2026 14:04

Naton Euroopan-komentaja kehui vierailullaan Suomea – vaikeni Grönlannista

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Naton Euroopan-joukkojen komentaja Alexus G. Grynkewich (vas.), puolustusministeri Antti Häkkänen ja puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola tiedotustilaisuudessa perjantaina 9. tammikuuta.

Naton Euroopan-joukkojen komentaja (SACEUR), yhdysvaltalaiskenraali Alexus G. Grynkewich on ollut kaksipäiväisellä vierailulla Suomessa. Tiedotustilaisuudessa hän kehui Suomea malliliittolaiseksi, mutta ei suostunut vastaamaan kysymyksiin Donald Trumpin uhkailusta Grönlantia kohtaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolustusvoimain komentajan Janne Jaakkolan mukaan Nato-komentajalle on esitelty Suomen puolustusvoimien toimintaa, mihin kuului muun muassa vierailu itärajalla Vaalimaalla.

Aitoamerikkalaiseen tapaan Grynkewich kehui vuolaasti rajavalvontaa ja siihen tutustumista ”fantastiseksi kokemukseksi”. Hän myös kutsui Suomea malliliittolaiseksi.

– Suomi on liittolaisemme kriittisessä paikassa ja osa uutta Norfolk-yhteisöä, arktista turvallisuutta sekä raja- ja merivalvontaa, sen jokapäiväisessä arjessa. Emme voisi toivoa parempaa liittolaista tähän paikkaan, kenraali sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Grynkewich nosti esiin myös suomalaisten kokemuksen esimerkiksi Kosovon rauhanturva- ja kumppanuusoperaatioissa.

VÄHEMMÄN yllättäen hän kieltäytyi vastaamasta suomalaismedian kysymyksiin Grönlannista. Komentaja vetosi siihen, ettei hän sotilaana muutenkaan kommentoi politiikkaa.

– Enkä halua spekuloida hypoteettisilla kysymyksillä ja hyvin kaukaisilla tilanteilla. Toimin Naton ja sen sotilasasioiden edustajana enkä näe, että organisaatio olisi kriisissä. Puolustamme jokaista tuumaa Naton jäsenmaiden alueista, kuten ennenkin, hän muotoili.

Lisää aiheesta

Tanskalaistutkija: Yhdysvallat on pelannut korttinsa huonosti – maa on yhä kauempana grönlantilaisten puolelleen voittamisessa
Ulkoministeri Valtonen Trumpin turvallisuushuolista: ”Ei voi tapahtua liittolaisia uhkailemalla”
Mediatiedot: USA yrittää ensin saada Grönlantia rahalla

Suomen puolustusministeri Antti Häkkänenkään (kok.) ei yhdysvaltalaiskomentajan läsnäollessa halunnut arvailla Grönlanti-aiheilla. Häkkänen kuitenkin korosti, että Suomi tukee Tanskan suvereniteettiä ja maan jäsenyyttä Natossa.

Hybridisodankäynnin muotojen, kuten Venäjän mahdollisesti Suomen(kin) kiusaksi lähettämiin ”varjolaivastoihin”, Grynkewich totesi liittyvän enemmän kansallisen puolustuspolitiikan asioihin.

– Mutta totta kai annamme tiedustelu- ja muuta apua sen mukaan, mikä on tarpeen.

Ukrainan rauhanneuvotteluihin ja turvatakuisiin komentaja sanoi suhtautuvansa toiveikkaasti.

– En väitä, että kaikki olisi valmista, mutta olemme edistyneet molemmissa todella paljon.

Antti Häkkänen muistutti Suomen ja muiden Pohjoismaiden voimakkaista satsauksista puolustusmenoihin, mitä Grynkewich myös kehui esimerkiksi muille Nato-liittolaisille.

– Tarvitsemme vahvempaa Eurooppaa, jotta voimme suojella Eurooppaa. Myös siksi, että Kiinan ja presidentti Xin mahdollinen aggressio esimerkiksi Taiwania kohtaan on otettava Natossa ja kansainvälisissä suhteissa huomioon.

VIERAILUSTA kerrottiin julkisuuteen tänään matkan päätteeksi. Matka oli Grynkewichin ensimmäinen työvierailu Suomeen. Hän aloitti tehtävässään viime vuoden heinäkuussa. Sotilasuransa hän on tehnyt Yhdysvaltain ilmavoimissa.

Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli Yhdysvaltain asevoimien pääesikunnassa Pentagonissa operaatiopäällikkönä.

Naton Euroopan-joukkojen komentajan tehtävässä on perinteisesti palvellut aina yhdysvaltalainen kenraali, eikä presidentti Donald Trumpin toisen kauden tuoma epävakaus Atlantin ylittäviin suhteisiin tuonut muutosta tähän perinteeseen viime kesänä.

KOMENTAJAN Suomen-vierailu osui liittouman kannalta erityisen arkaluontoiseen hetkeen. Trumpin hallinnon vaatimukset Grönlannin saamisesta Nato-liittolaismaa Tanskalta osaksi Yhdysvaltoja ovat voimistuneet, eikä hallinto ole julkisesti sulkenut pois sotilaallisen voiman käyttöä.

Torstaina julkaistussa New York Timesin haastattelussa Trump sanoo, että tulevaisuudessa Yhdysvaltain on ehkä tehtävä valinta Grönlannin saamisen tai Naton säilyttämisen välillä.

- Se saattaa olla valinnan paikka, Trump vastasi lehden kysymykseen.

Tilanne on johtanut kriisiin Tanskassa, jonka autonominen alue Pohjois-Amerikan lähellä sijaitseva Grönlanti on. Tanska on vaatinut Yhdysvaltoja lopettamaan uhkailun.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Ulkomaat

8.1.2026 14:40

Tanskalaistutkija: Yhdysvallat on pelannut korttinsa huonosti – maa on yhä kauempana grönlantilaisten puolelleen voittamisessa

Politiikka

8.1.2026 13:39

Ulkoministeri Valtonen Trumpin turvallisuushuolista: ”Ei voi tapahtua liittolaisia uhkailemalla”

Ulkomaat

7.1.2026 06:07

Mediatiedot: USA yrittää ensin saada Grönlantia rahalla

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Talous
8.1.2026
Ekonomisti kehottaa hallitusta penkomaan pöytälaatikot – näiden ihmisten työllistämiseen pitää löytyä konstit
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
9.1.2026
Arvio: Säveltäjä on taas yhtä kuin suurin teoksensa, eikä paljon enempää
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
8.1.2026
SDP:n kannatus on nyt hiukan normaalimmalla tasolla
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
8.1.2026
Arvio: Uutuuskirja arvostelee tapaa, jolla luemme historiaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU